Abren exhibición para comprender el cambio climático desde la paleontología de Atacama

Gracias a un proyecto de CIAHN Atacama y el Gobierno Regional, financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Parque Paleontológico Los Dedos, en la comuna de Caldera, será escenario de una nueva experiencia gratuita de comunicación científica.

Una invitación a mirar el pasado profundo de Atacama para comprender mejor los cambios ambientales que enfrenta el planeta es la propuesta de “Ventana al pasado: explorando la prehistoria y el cambio climático en el Desierto de Atacama”, proyecto ejecutado por la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama (CIAHN Atacama), que abrirá al público este 14 de octubre en el Parque Paleontológico Los Dedos.

La iniciativa contempla una exhibición museográfica temporal, gratuita y abierta a todo público, que funcionará como antesala al recorrido paleontológico del parque. A través de una experiencia guiada de aproximadamente 75 minutos, las y los visitantes podrán conocer cómo se formó el paisaje fósil, comprender los procesos de fosilización y acercarse a la fauna marina que habitó la costa de Atacama hace millones de años. La propuesta tiene como principal protagonista a una maqueta interactiva con proyecciones, que se complementa con esculturas científicas de especies extintas y una nueva representación del ave marina gigante Pelagornis chilensis.

El cambio climático será el eje articulador de la experiencia. Los fósiles marinos de la Formación Bahía Inglesa constituyen un registro de transformaciones ambientales ocurridas hace millones de años y permiten abordar, desde la paleontología, la relación entre las variaciones climáticas y los cambios experimentados por los ecosistemas. De esta manera, la exhibición busca generar un puente entre la historia ambiental del territorio y los desafíos que plantea el cambio climático en la actualidad.

Katherine Pino, seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Norte destacó que “Ciencia Pública busca que el conocimiento científico pueda encontrarse con las personas en sus propios territorios y de una manera cercana, significativa y gratuita. Y Ventana al pasado es una excelente expresión de ese propósito, porque utiliza un patrimonio único de Atacama para acercarnos a la ciencia y, al mismo tiempo, invitarnos a reflexionar sobre uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: el cambio climático. Es especialmente valioso que esta experiencia se desarrolle en un espacio como el Parque Paleontológico Los Dedos, donde el paisaje, los fósiles y el conocimiento científico se encuentran directamente con la comunidad”.

Historia evolutiva y cambio climático

El recorrido culmina con Pelagornis chilensis, ave marina extinta que alcanzó una envergadura de hasta seis metros y cuyo registro fósil se encuentra únicamente en la Formación Bahía Inglesa. El proyecto incorpora una nueva representación científica de la especie, elaborada a partir de información actualizada sobre su morfología y envergadura, que permitirá cerrar el recorrido conectando su historia evolutiva y ambiental con los cambios climáticos del pasado.

El Gobernador Regional de Atacama y presidente del directorio de CIAHN Atacama, Miguel Vargas, destacó el valor de generar nuevas instancias para acercar el patrimonio científico regional a la ciudadanía. “Atacama tiene en su territorio un patrimonio paleontológico de enorme valor, que nos permite conocer una historia que se remonta a millones de años. Como Gobierno Regional y como fundadores de CIAHN Atacama, queremos que ese conocimiento esté cada vez más disponible para las personas y que pueda contribuir también a fortalecer nuestra identidad territorial. Esta iniciativa cumple justamente ese propósito: transformar nuestro patrimonio fósil en una experiencia de aprendizaje, encuentro y reflexión sobre el futuro que queremos construir frente al cambio climático”.

La iniciativa proyecta alcanzar 6.000 visitantes presenciales durante el período de exhibición y convocar a visitantes de las nueve comunas de Atacama, incluyendo familias, establecimientos educacionales, personas mayores, comunidades rurales, organizaciones sociales y turistas. Las visitas serán gratuitas y contarán con mediación científica guiada.

La exhibición permanecerá abierta del 14 de octubre al 14 de noviembre de 2026, de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00 horas, en el Parque Paleontológico Los Dedos, en Caldera. Las visitas de delegaciones grupales y organizaciones sobre 15 personas podrán coordinarse previamente con el equipo del proyecto en parquepaleontologico@ciahn.cl.

“Ventana al pasado: explorando la prehistoria y el cambio climático en el Desierto de Atacama” es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en el marco del Concurso Nacional Ciencia Pública 2026.