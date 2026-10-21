León Gieco regresa a Chile con una gira íntima

Tras su paso por el Festival REC, el referente de la canción popular argentina vuelve al país en noviembre con un concierto de canciones, imágenes y anécdotas que estará presentando en Santiago, Viña del Mar y Concepción.

León Gieco volverá a encontrarse con el público chileno en noviembre. El autor de Sólo le pido a Dios se presentará el 10 en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago, el 13 en el Teatro Municipal de Viña del Mar y el 15 en el Teatro Universidad de Concepción. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster. La gira llega después del concierto íntimo que ofreció en marzo en el Festival REC de Concepción, donde repasó ampliamente su obra.

En esta visita, Gieco presentará un espectáculo que atraviesa distintas etapas de su historia artística, apoyado en imágenes y anécdotas. El repertorio recorrerá su extenso catálogo en un formato pensado para acercar al público a las canciones y a los relatos detrás de ellas. Sobre el escenario lo acompañarán Joana Gieco, en el piano, y Alejo León, en la guitarra. Ambos se suman a una puesta en escena que privilegia la interpretación y la cercanía.

Un puente entre el folclor, el rock y la memoria

Nacido en 1951 en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, Raúl Alberto Antonio Gieco llegó a Buenos Aires en 1969. Con guitarra y armónica fue pionero en cruzar el folclor con el rock argentino, lo que le valió el apodo de “el Dylan argentino”. Su primer disco, León Gieco (1973), que incluía el éxito En el país de la libertad, marcó además el debut como productor de Gustavo Santaolalla.

Durante la dictadura argentina (1976-1983) varias de sus canciones fueron censuradas. Su obra quedó ligada desde entonces a la defensa de los derechos humanos y a la visibilización de comunidades campesinas, pueblos originarios y grupos marginados. En 1988 actuó en el cierre de la gira Human Rights Now! de Amnistía Internacional en Buenos Aires.

A mediados de los ochenta emprendió De Ushuaia a La Quiaca, un recorrido por todas las provincias argentinas con unos 450 conciertos y cerca de 420 mil espectadores. El proyecto, que registró músicas regionales junto a intérpretes locales, fue homenajeado en 2023 como uno de los discos esenciales su país.

Su influencia cruza fronteras: ha compartido escenario o grabaciones con Mercedes Sosa, Pete Seeger, David Byrne y Silvio Rodríguez, entre muchos otros.

Canciones que se volvieron himnos

Su canción más conocida es Sólo le pido a Dios, compuesta en 1977 e incluida en su 4° LP (1978). La versión que grabó junto a Mercedes Sosa en 1982 se convirtió en un himno por la paz durante la guerra de Malvinas. Desde entonces ha sido traducida a numerosos idiomas e interpretada por Bruce Springsteen, Joan Baez, Bono, Joan Manuel Serrat y David Byrne.

Su cancionero incluye también Hombres de hierro, estrenada en el Acusticazo de 1972; En el país de la libertad; Cinco siglos igual, sobre la conquista de América; Los Salieris de Charly; Ojo con los Orozco, escrita solo con la vocal o; La memoria y El ángel de la bicicleta. Entre sus discos emblemáticos destacan León Gieco (1973), De Ushuaia a La Quiaca (1985) y Bandidos rurales (2001).

Su presente: El hombrecito del mar y nuevas canciones

Su último álbum de estudio es El hombrecito del mar, publicado a fines de 2022 tras una década sin canciones inéditas. Grabado durante la pandemia, reúne 13 temas, algunos escritos junto a Luis Gurevich. Cuenta con invitados como Silvio Rodríguez, Roger Waters, Lila Downs, Carlos Núñez, Emma Shapplin, la murga uruguaya Agarrate Catalina y Gustavo Santaolalla. El disco ganó el Premio Gardel 2023 al Mejor Álbum Canción de Autor.

En 2026 Gieco ha seguido publicando música: una nueva versión de Cinco siglos igual en clave de tango contemporáneo, junto a Tango Bardo y Joana Gieco; La Aurora, su primer encuentro en estudio con Silvina Moreno, y Salvador, junto a Emmanuel Horvilleur. Sus acompañantes en esta gira, Joana Gieco y Alejo León, publicaron en 2025 el disco instrumental Suprasustancial.