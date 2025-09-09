Viña Concha y Toro ingresa a nuevo segmento de latas en Reino Unido y Japón

De la mano de su marca emblemática, Casillero del Diablo, la compañía innova buscando conquistar a las nuevas generaciones con un formato individual, portátil y alineado con las tendencias globales de consumo.

Viña Concha y Toro, a través de su marca Casillero del Diablo, ha añadido latas de sus vinos tintos y blancos más populares en el Reino Unido y de la línea Devil’s Carnaval en Japón, innovando en este formato individual y portátil, muy popular entre las nuevas generaciones.

La marca que ocupa el tercer puesto entre las diez marcas de vino más vendidas en el Reino Unido, según las últimas estadísticas de Nielsen IQ, ha lanzado dos de sus vinos más vendidos: Cabernet Sauvignon Reserva y Sauvignon Blanc Reserva en formato de lata de 187 ml.

“La venta de Sauvignon Blanc en lata comenzó en julio, y en agosto lanzamos el Cabe

et Sauvignon. A la fecha, los resultados preliminares son muy auspiciosos porque hemos sabido llegar a las necesidades cambiantes de los consumidores en una nueva ocasión de consumo ‘on the go’, que también se ha visto favorecido por altas temperaturas del verano boreal”, indicó Lynn Balaresque, Subgerente Marketing de Casillero Del Diablo.



Por otra parte, en Japón se lanzó recientemente Casillero del Diablo Devil’s Carnaval, en sus variedades Red y Chardonnay, también con el objetivo de apuntar hacia un público más joven y disponible en canales de venta al paso.

Según los analistas globales Future Market Insights, se estima que el mercado mundial de vino en lata aumentará de US$643 millones en 2024 a US$3.129 millones en 2034, impulsado por los milennials y la generación Z, así como por los cambios en los patrones de consumo.