Don Melchor lleva a Chile a la cima tras coronarse como el número uno del mundo en el evento más importante de la industria del vino

Este histórico hito convierte a Don Melchor en el primer Cabernet Sauvignon chileno en alcanzar la máxima distinción de la influyente revista estadounidense, marcando un hito para la industria vitivinícola de Chile.

Don Melchor tuvo el honor de representar a Chile en el exclusivo New York Wine Experience, el evento más importante de la industria del vino a nivel global, considerado como los Premios Oscar del vino. Este encuentro reúne a los principales referentes internacionales del sector y posiciona, con orgullo, a Chile en la cúspide de la vitivinicultura mundial.

La cosecha 2021 fue celebrada oficialmente en Nueva York tras ser elegida “N°1 – Vino del Año” entre más de 10.500 etiquetas evaluadas por Wine Spectator. Esta añada del icónico Cabernet Sauvignon de Viña Don Melchor no solo se convirtió en el primer Cabernet Sauvignon chileno en alcanzar este logro histórico, sino que también marcó un antes y un después para la industria del vino chileno.

El reconocimiento fue entregado en la reciente edición del New York Wine Experience, donde Don Melchor representó a Chile y recibió oficialmente el galardón otorgado por la prestigiosa revista Wine Spectator, consolidando así este momento único y de orgullo para la industria vitivinícola chilena.

“Aunque no hay duda de que tiene un equipo considerable trabajando bajo su mando, produciendo los vinos año tras año, fue la visión de Enrique en 1997, cuando se unió a la empresa, dividir y extraer la singularidad de cada parcela del viñedo para entender más íntimamente el viñedo y hacer un vino singular y excepcional de ese viñedo. Habiendo cuidado el viñedo y elaborado los vinos durante casi 30 años, no sé si Don Melchor podría haber alcanzado el estatus que tiene hoy entre los mejores vinos del mundo sin la diligente y meticulosa administración de Enrique”, comenta Aaron Romano, Editor Senior de Wine Spectator.



Enrique tuvo la oportunidad de presentar y degustar la añada ganadora junto al público asistente, compuesto por más de 1.000 personas, compartiendo así este momento único y el excepcional carácter que distingue a Don Melchor 2021. Esta distinción marca un antes y un después, no solo para la marca, sino también para el prestigio del vino chileno en el ámbito internacional.

“Es motivo de orgullo y agradecimiento que Don Melchor 2021 haya sido escogido número uno por la prestigiosa revista Wine Spectator. Para mí, esta es sin duda la más alta distinción recibida por Don Melchor en su notable trayectoria. Esto se debe, en gran medida, a contar con el terroir excepcional de Puente Alto, uno de los mejores orígenes del mundo para la producción de Cabe

et Sauvignon, pero también, sin duda, a un equipo humano que durante más de 35 años ha trabajado con los más altos estándares de excelencia en el manejo agrícola, el proceso de vinificación y la constante innovación. Esa dedicación y búsqueda incansable de calidad sobresaliente es la gran obsesión de Don Melchor y todo su equipo”, resalta Eduardo Guilisasti, Gerente General de Viña Concha y Toro.



Un legado que nace en Puente Alto y conquista el mundo

Originario del histórico viñedo Don Melchor en Puente Alto, a los pies de la cordillera de los Andes, este Cabernet Sauvignon de clase mundial cuenta con más de 35 cosechas a su haber y, desde sus inicios, ha impulsado a la industria del vino chileno hacia lo más alto. Don Melchor nace del suelo pedregoso de esta prestigiosa apelación, donde el viento frío que desciende de la cordillera, sus vides centenarias y el meticuloso trabajo humano en el viñedo lo convierten en uno de los mejores terroirs para la elaboración de Cabernet Sauvignon de alta gama.

“Para producir un gran vino, es necesario tener una visión clara de hacia dónde se quiere ir, manteniéndose fiel a la esencia del terroir, pues es él quien verdaderamente nos guía. Somos conscientes de esto, y es por eso que en cada una de sus añadas buscamos expresar la belleza del perfecto equilibrio del terroir de Puente Alto. Este importante reconocimiento, por lo tanto, no solo llega a coronar este excepcional terroir, sino también el trabajo dedicado, minucioso y comprometido de tanta gente que ha buscado la excelencia de Don Melchor año tras año”, explica Enrique Tirado, Gerente General y Director Técnico de Viña Don Melchor desde 1997.



Desde sus inicios, se reconoció que Viña Don Melchor contaba con un terroir excepcional, una realidad que se ha confirmado a lo largo de su trayectoria. Desde su segunda cosecha —la de 1988— Don Melchor se convirtió en el primer vino chileno en ingresar al exclusivo listado de los Top 100 de Wine Spectator, marcando un hito que reafirmó la capacidad de Chile para producir vinos de clase mundial.

Hoy, con su cosecha número 35, no solo ha sido elegido “N°1 – Vino del Año”, sino que también ha consolidado su posición como el vino chileno más premiado en la historia de este listado, con 10 inclusiones —mérito que solo comparten dos etiquetas más, una de Francia y otra de Estados Unidos.

Celebrando la excelencia del vino chileno en el mundo

Durante 2024 y 2025, el equipo de Viña Don Melchor llevó este prestigioso reconocimiento a los principales mercados del mundo a través de su roadshow global “Don Melchor – Top of the World”, visitando más de 35 ciudades en 12 países y conectando con clientes, coleccionistas y amantes del vino que han acompañado este viaje desde la primera cosecha en 1987.

Isabel Guilisasti, vicepresidenta de Vinos Finos de Viña Concha y Toro, señala: “Esta gira global nos brindó la oportunidad de compartir no solo un reconocimiento histórico, sino también de reafirmar nuestro compromiso con la excelencia y la autenticidad de Don Melchor. Cada encuentro representa una valiosa ocasión para conectar con quienes valoran nuestra tradición y para fortalecer nuestros lazos. Agradecemos profundamente a nuestros clientes y distribuidores, cuyo compromiso ha sido fundamental para que Don Melchor llegue con orgullo a los consumidores alrededor del mundo, algo que no hubiera sido posible sin ellos”.





El reconocimiento de Don Melchor 2021 como mejor vino del mundo marca un nuevo capítulo para la vitivinicultura chilena. La consistencia, elegancia y excelencia que distinguen a este Cabernet Sauvignon —con más de 35 cosechas de historia— se han consolidado como pilares de su éxito global, reconocidos por consumidores que valoran su calidad y trayectoria. Viña Don Melchor reafirma así su compromiso con la autenticidad y el terroir de Puente Alto, proyectando a Chile con orgullo hacia lo más alto de la élite del vino mundial.