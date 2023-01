Jair Bolsonaro fue ingresado a hospital en Estados Unidos por dolores abdominales

9 de Enero de 2023

El ex presidente de Brasil entró a un hospital del estado de Florida en medio de las repercusiones por el ataque de sus fanáticos a las sedes estatales de Brasilia.

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado a un hospital en las afueras de la ciudad de Orlando, en el estado de Florida, en Estados Unidos, luego de sufrir dolores abdominales.

Según lo reportado por O Globo, el ex mandatario ultraderechista fue admitido en el AdventHealth Celebration, un recinto con capacidad para 200 camas. Por el momento no se han entregado mayores antecedentes sobre su situación de salud.

Bolsonaro lleva varios años arrastrando las secuelas por el apuñalamiento que sufrió durante una actividad de campaña en 2018. En varias oportunidades ha sido internado debido a dolores abdominales. Un poco antes de dejar la presidencia fue trasladado hasta el Hospital de las Fuerzas Armadas, en Brasilia.

El ex gobernante lleva algunas semanas en Estados Unidos, país al que llegó antes de la ceremonia de cambio de mando, donde debía entregar el poder al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante su estadía en Norteamérica ha tenido diversas actividades, entre ellas un particular encuentro con el ex futbolista chileno Jorge Valdivia y su esposa Daniela Aránguiz.

El asalto a Brasilia

La hospitalización de Jair Bolsonaro ocurre en momentos en que su figura es altamente cuestionada debido al ataque realizado por sus fanáticos en contra de las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, en una acción que incluso fue calificada como un intento de golpe.

Los radicales de ultraderecha exigían al Ejército que se alzara contra el gobierno de Lula, acusando -sin ninguna prueba concreta- que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) había ganado la segunda vuelta mediante un fraude.

La acción de los seguidores de Bolsonaro fue condenada de manera transversal. De hecho el propio ex presidente manifestó su rechazo ante lo ocurrido, aunque criticó que el actual oficialismo intente vincularlo con los hechos de violencia.