¿Se salva Nicolás Zepeda? Testigo insiste en que Narumi Kurosaki está viva

16 de Febrero de 2023

El 21 de febrero se conocerán más detalles del testimonio de una persona que asegura haber conversado con la estudiante asiática que sigue desaparecida a pesar de la condena de 28 años para el chileno.

El 12 de abril del año pasado, Nicolás Zepeda fue condenado por la justicia francesa a 28 años de cárcel por el asesinato y la desaparición de la joven japonesa Narumi Kurosaki en 2016. La determinación fue tomada por seis civiles y tres jueces a puertas cerradas, luego de que la fiscalía solicitara cadena perpetua en contra del joven chileno.

A pesar de conocerse la sentencia en contra de la ex pareja de la estudiante asiática, aún se desconoce el paradero de su cuerpo. Los querellantes plantearon la posibilidad de que se encuentre en el río Doubs, aguas abajo de la presa de Crissey; sin embargo, no se han conocido noticias de algún hallazgo a prácticamente siete años desde que comenzó este caso.

Por lo pronto, las últimas novedades del proceso en contra de Zepeda tienen relación con la audiencia de apelación que está programada para este martes 21 de febrero en Besanzón, ciudad donde el condenado, supuestamente, estuvo por última vez con Kurosaki.

En este ocasión, la defensa de Nicolás Zepeda contará con la presencia de un testigo que podría darle un nuevo rumbo a la investigación en caso de que el tribunal accede a su declaración.

“Narumi está viva”

“Entré y vi inmediatamente a un militar que había visto antes. Acompañaba a una joven asiática que lloraba. Me senté en la mesa de al lado y escuché lo que decían. Ella decía ‘no me puedo quedar aquí, tengo miedo, él va a volver, me tengo que ir’. Puse atención y escuché que el militar dijo: ‘no te preocupes, conmigo estarás segura, soy un militar'”, afirma Said Neremi.

“Le pregunto, ‘¿cuál es tu nombre?’ y me dice ‘me llamo Narumi’. Entonces le hago una broma y le digo ‘¿eres hermana de Naruto?’ Si estás en problemas, dime y te puedo ayudar. Ella me dice que no, que muchas gracias, que se tenía que ir”, agregó.

“Yo sé perfectamente lo que digo, esa mujer era Narumi, ella está viva”, agregó este ciudadano en declaraciones que reproduce TVN.

Según Neremi, la estudiante asiática viajaba con este militar a Metz y que tras ver su fotografía en televisión, él se acercó a la policía para constatar el hecho, pero no fue tomado en cuenta. Es por eso que insiste en que la mujer no estaba acompañada de Zepeda.