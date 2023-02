Demencia frontotemporal: en qué consiste la enfermedad que afecta a Bruce Willis

17 de Febrero de 2023

La enfermedad puede causar problemas en la comunicación y cambios en la personalidad.

A casi un año desde que Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, y luego que el actor se alejara por completo de la vida pública, su ex esposa, Demi Moore, reveló el diagnóstico definitivo del artista: sufre demencia frontotemporal.

“Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce, su condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD por su sigla en inglés)”, escribió Moore en la red social del actor de 67 años.

“Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, agregó junto a una foto del actor en la playa.

¿Qué es la demencia frontotemporal?

La demencia frontotemporal es un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

“Es el tipo de demencia más común para las personas menores de 60 años. La DFT puede causar problemas en la comunicación, así como cambios en el comportamiento, la personalidad o el movimiento”, indicó la Asociación para la Degeneración Frontotemporal a través de un comunicado.

Junto a ello, señalaron que esta enfermedad nace como “consecuencia de trastornos hereditarios o espontáneos (que ocurren por razones desconocidas) que causan la degeneración del lóbulo frontal y a veces del lóbulo temporal del cerebro”.

La condición suele aparecer entre los 45 y los 64 años y en algunos casos, la demencia frontotemporal se puede transmitir de padres a hijos.

¿Cuáles son los síntomas de la demencia frontotemporal?

Los síntomas que puede provocar la demencia frontotemporal se clasifican en cuatro grupos:

Cambios conductuales

Cambios emocionales

Cambios en el habla o lenguaje

Cambios neurológicos.

Estos se traducen en comportamientos compulsivos, impulsivos o inapropiados, además de la indiferencia o apatía y cambios abruptos del ánimo.

Los problemas de habla y de comprensión del lenguaje también son repetitivos, al igual que la rigidez muscular y la dificultad de coordinación de movimientos.

¿Cuál es el tratamiento para la demencia frontotemporal?

No existen terapias actuales para retrasar la progresión de la DFT. Debido a ello, los médicos solo pueden intentar mejorar la calidad de vida de un paciente con medicamentos para reducir la ansiedad, irritabilidad o la depresión.

“Es realmente importante que las personas que tienen un síndrome de demencia progresiva como DFT sigan comiendo bien, hagan ejercicio con regularidad y se mantengan en contacto con las personas. Esas actividades no son medicamentos, pero pueden ayudar a que su cerebro funcione lo mejor posible”, dijo Henry Paulson, profesor de neurología y director del Centro de Enfermedad de Alzheimer de la Universidad de Michigan a CNN.