Amigo de Bruce Willis revela su deteriorado estado de salud: “La alegría de vivir se ha ido”

13 de Octubre de 2023

Glenn Gordon contó detalles de cómo ha visto al actor las últimas veces que lo ha visto.

El destacado actor Bruce Willis continúa su lucha contra una enfermedad que ha ido afectando cada vez más sus habilidades cognitivas. Según confirmó su familia el intérprete de 68 años fue diagnosticado con afasia el año pasado, una condición médica que incluso provocó su retiro de la actuación.

Fue en febrero de este año que su esposa, Emma Heming, confesó que lamentablemente su enfermedad había avanzado hacia una demencia frontotemporal. A meses de ello, uno de sus amigos más cercanos dio detalles de su estado de salud actual.

El deterioro de Bruce Willis

Glenn Gordon Caron, creador de Moonlighting, la serie de comedia que ayudó a Bruce Willis a lograr fama a nivel mundial, se refirió a cómo ha visto al actor dentro de sus últimas visitas.

En una entrevista con Page Six, el director de cine indicó que “mi sensación es que en los primeros uno o tres minutos sabe quién soy. No es totalmente verbal, solía ser un ávido lector, aunque no quería que nadie supiera eso, y ya no está leyendo”.

A esto Gleen también agregó que su avance no ha sido favorable: “Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se ha ido”.

Por su parte, en septiembre, Emma Heming reveló lo difícil de la condición del protagonista de Duro de Matar y cómo enfrentaron su diagnóstico como familia.

“Creo que fue una bendición y una maldición. Entender por fin lo que estaba pasando me permitió aceptarlo. No hace que sea menos doloroso, pero el mero hecho de saber qué le ocurre a Bruce lo hace más llevadero”, explicó al programa Today.