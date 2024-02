Wendy Williams fue diagnosticada con las mismas enfermedades que Bruce Willis

24 de Febrero de 2024

Según se dio a conocer en un comunicado, la animadora recibió el diagnóstico el año pasado.

Durante esta semana, la revista People dio a conocer, a través de un comunicado, que la animadora de televisión, Wendy Williams, fue diagnosticada con las mismas enfermedades que sufre el actor Bruce Willis: afasia y demencia.

Según reveló el artículo, la comunicadora recibió el diagnóstico el año pasado y la enfermedad ya está presentando obstáculos importantes en su vida.

“En nombre de Wendy Williams Hunter, su equipo de atención comparte esta actualización muy personal con sus queridos admiradores, amigos y seguidores para corregir rumores inexactos e hirientes sobre su salud”, señalaron en el comunicado.

“Como saben los fanáticos de Wendy, en el pasado ella ha sido abierta con el público sobre sus luchas médicas con la enfermedad de Graves y el linfedema, así como también otros desafíos importantes relacionados con su salud“, mencionaron.

Según Mayo Clinic, la afasia es un trastorno que afecta la manera en que te comunicas. Además, puede afectar el habla, la forma en que escribes y comprendes.

Por otro lado, la demencia es un deterioro progresivo de las facultades mentales que causa graves trastornos de conducta.

¿Quién es Wendy Williams?

Wendy Williams es una presentadora de televisión que actualmente tiene 59 años y nació en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Conocida por conducir el programa The Wendy Williams Show, el cual se canceló en junio de 2022 luego de 14 años al aire.

En su programa, un matinal transmitido por CW y FOX, realizaba entrevistas y la cobertura de temas de toda índole con panelistas y profesionales de acuerdo al tema.

Así mismo tuvo un paso en trabajos cinematográficos y televisión. Apareció en la adaptación cinematográfica del libro de Steve Harvey, Act Like a Lady, Think Like a Man, titulada Think Like a Man de 2012, y en su secuela, Think Like a Man Too en 2014.