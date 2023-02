Caso Narumi: fiscal trata de mentiroso a Nicolás Zepeda tras conseguir más tiempo para retrasar apelación

23 de Febrero de 2023

Nuevamente fue postergada la audiencia donde el chileno intentará demostrar su inocencia. Fue una jornada polémica en los tribunales de Besanzón.

Nicolás Zepeda cambió de estrategia para enfrentar la audiencia de apelación en los tribunales de Besanzón. En la cárcel aprendió francés para expresarse frente al tribunal y no ser interpretado por un traductor y, además, eligió a un abogado con el cual ya había negociado tras el alejamiento de Antoine Vey como su representante. En este contexto, este cambio de jurista obligó a modificar nuevamente la fecha para presentar su defensa.

Zepeda está condenado a 28 años de cárcel por la muerte y desaparición de la japonesa Narumi Kurosaki y cuando se esperaba que enfrentara nuevamente a la justicia francesa con dos testigos nuevos que dicen haber visto a la asiática con vida, su nueva defensa solicitó más tiempo para trabajar en el expediente e intentar demostrar su supuesta inocencia.

En la sala que preside François Arnaud, Nicolás Zepeda y el abogado Renaud Portejoie argumentaron lo extenso de la causa para solicitar una nueva fecha para la audiencia.

“Hay que conocer el expediente de más de 20 mil páginas para saber si hay fallas, lagunas y carencias. Lo mejor sería posponer el juicio para mayo, junio o septiembre. No necesitamos un año”, fue el mensaje que Portejoie expresó frente al tribunal y que reproduce el medio local L’Est Républicain.

Frente a este panorama, los jueces accedieron a la solicitud después de horas de deliberación. Sin embargo, aún se desconoce en qué fecha se realizará esta apelación, la cual será informada en las próximas horas.

Las palabras de Zepeda y la reacción del fiscal

Nicolás Zepeda se refirió a la renuncia de Vey y, al igual que su padre, desmintió su despido. “No estaba prevista. Yo he hecho todo lo que había que hacer por mi parte, pero no puedo asumir el rol de los abogados porque no soy abogado”, dijo.

“Nicolás Zepeda no es la víctima… Es un mentiroso, está tratando de fijar los tiempos para tomar el control de la corte”, expresó el fiscal Etienne Manteaux.