Caso Narumi Kurosaki: Nicolás Zepeda despidió a su abogado y tiene nueva fecha para defenderse

21 de Febrero de 2023

El cuerpo de la joven japonesa aún no aparece, en medio de un proceso judicial que mantiene en vilo a los involucrados.

El rumor comenzó a correr la tarde del lunes y se confirmó esa misma noche. Antoine Vey, el abogado de Nicolás Zepeda en el juicio donde fue condenado a 28 años de cárcel por el homicidio y desaparición de la japonesa Narumi Kurosaki, dejó la causa que este martes tenía programada la audiencia de apelación en los tribunales de Besanzón, Francia.

“He sido informado que mi cliente ya no tiene la intención de mantener mi mandato de representación. Les informo que no estaré presente el martes por la mañana. La situación me impedirá en conciencia defenderlo”, afirmó Vey para confirmar el despido que ejerció Zepeda.

“Como pueden ver, el banquillo de la defensa está vacío. El procedimiento penal requiere que el acusado sea asistido por un abogado”, dijo el presidente del tribunal François Arnaud, al momento de iniciar la cita judicial.

Con esta decisión, el chileno condenado por el asesinato de la joven japonesa comunicó que su nuevo representante en el proceso será Renaud Portejoie. Este jurista solicitó un nuevo plazo para la audiencia de apelación, la cual fue fijada para este jueves 23 de febrero.

Portejoie podría incluir en sus argumentos las declaraciones de dos personas que aseguran haber conversado con Kurosaki después de que se diera la alerta de desaparición. Una es Stéphanie Beyer y el otro es Said Neremi.

El padre de Nicolás Zepeda asegura negligencias

“Estamos plenamente convencidos de que Nicolás es inocente. No se encontró ninguna huella, pero ninguna huella de ADN de Narumi en el vehículo que utilizaba Nicolás”, relató Humberto Zepeda respecto a la tesis del fiscal que indica que el ingeniero comercial, tras asesinar a Narumi Kurosaki, la llevó en su vehículo para luego esconder el cuerpo.

“No se ha encontrado ningún cuerpo que permita saber con exactitud y una evidencia clara que permita saber que es una persona que está fallecida. Él es absolutamente inocente de todo lo que se le culpa y en esta oportunidad esperamos que lo pueda demostrar”, agregó el padre del acusado en TVN.

“Yo le pido públicamente al fiscal francés que él diga cómo, cuándo y dónde desapareció o murió Narumi. Que nos diga, pero con pruebas, no con hipótesis que no tienen que ver con nada con la realidad”, sentenció.