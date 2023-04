Papa Francisco tras salir del hospital: “Todavía estoy vivo”

1 de Abril de 2023

El pontífice permaneció tres días internado debido a una infección respiratoria, a pocos días de las actividades de Semana Santa.

El papa Francisco fue dado de alta durante este sábado desde el hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde permaneció tres días internado debido a una infección respiratoria.

El pontífice argentino de 86 años dejó el recinto de salud en medio de consultas de los periodistas, quienes querían saber más sobre su condición pensando en las inminentes ceremonias por la Semana Santa.

“Todavía estoy vivo, ¿sabe?“, señaló el religioso a una de las reporteras.

Jorge Mario Bergoglio -nombre secular del papa- profundizó sobre lo que vivió en los últimos días, mencionando una de sus tantas anécdotas.

“Me viene a la mente una cosa que una vez me dijo un viejo, un hombre más anciano que yo, ante una situación como esta: Yo, padre, no conozco la muerte pero la he visto venir… ¡Es fea, eh!“, señaló.

Durante su salida del hospital el papa Francisco agradeció al personal de salud y consoló a una pareja que había sufrido la pérdida de su hija en el mismo recinto médico.

Los problemas de salud del papa

El argentino ha presentado varios problemas de salud en el último tiempo, aunque las dificultades respiratorias las arrastra desde su juventud. Siendo seminarista, tuvo una complicación pulmonar que derivó en la extirpación del lóbulo superior izquierdo del pulmón.

En esta oportunidad se temió que la infección pulmonar fuese más compleja, aunque los temores se aliviaron luego que se confirmara que no estaba infectado con COVID-19.

Para esta semana el líder católico tenía una agenda copada de actividades, las que tuvo que posponer por sus dificultades respiratorias. Una de ellas era una entrevista a la televisora italiana RAI, la que fue cancelada indefinidamente.

Desde el Vaticano señalaron que Francisco podría volver sin mayores dificultades a los actos por el Domingo de Ramos, estando disponible para participar de los actos como el Vía Crucis o la misa del Domingo de Resurrección.