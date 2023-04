“Neurótica”: la frase sobre la mujer que llena de críticas al papa Francisco

14 de Abril de 2023

Jorge Bergoglio se recuperó de una infección respiratoria y en la Asamblea General de la Unión de Madres Superioras de Italia dejó una expresión que lo tiene muy cuestionado.

Compartir

El papa Francisco había estado presente en las noticias de los medios de comunicación del mundo después de ser hospitalizado por una infección respiratoria que lo afectó a días antes del comienzo de las actividades de la Semana Santa.

“Sabe, todavía estoy vivo. Se me viene a la mente una cosa que una vez me dijo un viejo, un hombre más anciano que yo, ante una situación como esta: yo, padre, no conozco la muerte pero la he visto venir… ¡Es fea, eh!”, comentó el argentino al enfrentar a la prensa por primera vez después su problema de salud.

Tras mejorarse y regresar a sus labores, Jorge Bergoglio nuevamente ha hecho noticia. Y lo hizo por una frase que le ha traído críticas por referirse de forma particular a las mujeres después de un encuentro con monjas en la Asamblea General de la Unión de Madres Superioras de Italia (USMI) que se desarrolló al interior de El Vaticano.

“Es propio de las mujeres ser generosas, así es. Pero a veces hay alguna neurótica, esto pasa un poco en todas partes, ¿no?”, fue la frase que actualmente tiene a Bergoglio en medio de fuertes críticas por expresarse de esa manera.

Más mensajes del papa sobre la mujer

En la cita con las religiosas, Francisco profundizó sus ideas respecto al rol de la mujer en la historia de la iglesia. “Según el evangelio, las mujeres fueron testigos de la resurrección de Jesús”, manifestó el papa Francisco durante el encuentro.

“Estas mujeres no eligieron por sí mismas el encuentro, ni eligieron caminar solas el camino: eligieron caminar con otras. Porque es propio que las mujeres sean generosas, así es”, insistió el sacerdote trasandino líder de la Iglesia Católica.

“Las mujeres son buenas, saben crear nuevos caminos, saben dar y también son valientes“, fue otro de los postulados que presentó el papa Francisco.