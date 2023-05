Donald Trump apelará condena por abuso sexual y E. Jean Carroll se refirió al fallo

10 de Mayo de 2023

El ex presidente de Estados Unidos volvió a hablar de una "caza de brujas" y reiteró que no tiene idea quién es la víctima.

De “interferencia electoral” calificó el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el veredicto que lo encontró culpable de los cargos de abuso sexual y difamación contra la columnista E. Jean Carroll, a la vez que confirmó que apelará a dicha sentencia.

El multimillonario empleó este miércoles su red social Truth Social para ratificar que no aceptará la decisión del jurado en el juicio civil realizado en una corte de Manhattan, en Nueva York.

Con el mismo estilo que lo caracteriza al escribir en su red social, Donald Trump empleó las mayúsculas para enfatizar que “con suerte, se impartirá justicia en apelación“.

De inmediato reiteró, tal cual lo hizo el martes al conocerse la sentencia, que ni siquiera conocía a la mujer que lo acusó también de violación, cargo del que fue absuelto el ex presidente de Estados Unidos.

“No tengo ni idea de quién es esta mujer“, volvió a asegurar Trump.

Trump: “Intervención electoral”

Donald Trump también empleó su red social Truth Social para manifestar que la verdadera razón del veredicto fue política, pues de esta forma se busca frenar su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo año en Estados Unidos.

“Toda esta caza de brujas tiene que ver con la interferencia electoral“, aseguró el ex presidente norteamericano.

Luego ironizó y planteó con ironía que “parece que (la operación) está saliéndole al revés a esos marginados de la izquierda radical“.

Carroll: la muerte de la “víctima perfecta”

Por su parte, la escritora Elizabeth Jean Carroll, quien fue reconocida como víctima del abuso sexual cometido por Donald Trump en 1995, según estableció el veredicto, aseguró que el único motivo que tuvo para llevar el caso a un tribunal fue “para limpiar su nombre y recuperar su vida”.

E. Jean Carroll dedicó el veredicto a “toda mujer que ha sufrido porque no la creyeron” y aseguró que con esta sentencia se acabó el concepto de la víctima perfecta, “que siempre grita, siempre denuncia a la policía, siempre anota cuándo ocurrió, y su vida se acaba y se supone que nunca será feliz. Ayer derribamos ese concepto, ya no existe. No se trata tanto de mí, sino de todas las mujeres”, señaló.

Carroll es periodista, autora y columnista. Su nombre se popularizó gracias a su columna “Pregúntale a E. Jean”, publicada en revista Elle desde 1993 hasta 2019.

Además, según la sentencia, Donald Trump deberá pagarle 5 millones de dólares a Carroll por difamarla.