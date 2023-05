¿Qué significa que la OMS haya levantado la alerta mundial por la Viruela del Mono?

11 de Mayo de 2023

Nuevas buenas noticias en la salud internacional se conocieron en las últimas horas después del adiós a la emergencia mundial del COVID-19.

A menos de una semana de dar por terminada la emergencia mundial por el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó la alerta existente alrededor del planeta por la expansión de la denominada viruela del mono.

Al inicio de la emergencia, a mediados del año pasado, el organismo internacional sanitario calificó a esta enfermedad llamada técnicamente Mpox como una afección “rara que se da principalmente en las zonas remotas de África, cerca de selvas tropicales”.

Sin embargo, se expandió llegando a Chile y a prácticamente todo el mundo por su capacidad de propagarse de persona a persona a través de una herida en la piel, tracto respiratorio o las membranas mucosas como los ojos, nariz o boca.

Las razones de la OMS para quitar la alerta mundial, básicamente, se fundamentan en que los casos se han reducido en cerca del 90% desde marzo a la fecha.

La viruela del mono no es un peligro importante

“El comité de emergencia para Mpox se reunió y me recomendó que el brote multinacional ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo y me complace declarar que el mpox ya no es una emergencia sanitaria mundial“, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Declaré una emergencia de salud pública de interés internacional por el brote en varios países, a medida que el virus se propagaba rápidamente por todo el mundo. Pero tuvo una respuestas rápida de los países para controlar el brote (vacunas)”, agregó.

En paralelo, Ghebreyesus explicó lo que significa el adiós a la alerta: “A igual que con el COVID-19, esto no significa que el trabajo haya terminado. Si bien celebramos la tendencia a la baja de los casos en todo el mundo, el virus continúa afectando a las comunidades en todas las regiones, incluso en África, donde la transmisión aún no se comprende bien”.