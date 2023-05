Deja su cargo de CEO: el historial de polémicas que deja Elon Musk en Twitter

12 de Mayo de 2023

El magnate confirmó que ya encontró a la nueva CEO, la que asumirá su cargo en una seis semanas.

Compartir

Para fines de junio se espera que asuma su cargo la nueva CEO de Twitter, luego de que Elon Musk, confirmara que ya encontró a su reemplazante en el cargo.

En noviembre pasado, el multimillonario dueño de la red social había adelantado que estaba buscando a la persona que lo sucediera en el cargo, pues deseaba reducir el tiempo que le dedica a la red social.

En una publicación en su cuenta, Elon Musk confirmó que será un mujer quien lo reemplace como CEO de la compañía, la que asumirá sus funciones dentro de un mes y medio, aproximadamente.

“Emocionado de anunciar que he contratado a un nuevo CEO (director ejecutivo en inglés) para Twitter“, escribió el magnate. A continuación confirmó con entusiasmo que “¡ella comenzará en aproximadamente seis semanas!“.

Elon Musk añadió a continuación que una vez que asuma la nueva directora ejecutiva, “mi rol pasará a ser presidente ejecutivo y CTO (director de tecnología), supervisando productos, software y sysops“.

De esta forma, y luego de recibir numerosas críticas por el uso que le ha dado a la red social desde que la compró, Elon Musk decidió dar un paso al costado.

Las polémicas de Elon Musk

El breve paso de Elon Musk como CEO de Twitter no pasó desapercibido, puesto que durante este tiempo más de una polémica protagonizó.

Apenas se hizo cargo de la red social, realizó un masivo despido de más de 4 mil empleados de la compañía, lo que justificó asegurando que tomó la medida porque la firma estaba perdiendo más de 4 millones de dólares por día.

Otra de las medidas anunciadas por el magnate tras comprar Twitter fue que la etiqueta azul de verificación de personas ahora estaría a la venta a un precio de ocho dólares mensuales.

Sin embargo, posteriormente, Elon Musk decidió mantener también la etiqueta azul para personas conocidas, sin la necesidad de que paguen por el servicio.

En diciembre pasado, por otra parte, Twitter suspendió la cuenta de varios periodistas que informaban sobre la compañía y el magnate, entre ellos algunos pertenecientes a medios como New York Times, The Washington Post, CNN y Voice of America.

Además, desde su cargo de CEO de Twitter, Musk mantuvo sus cuestionamientos frente a la pandemia del COVID-19, y publicó un tuit en el que asociaba las vacunas y el uso de las mascarillas a una conspiración.