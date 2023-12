La declaración del novio de Narumi que complica a Nicolás Zepeda en segundo juicio

12 de Diciembre de 2023

Arthur del Piccolo, quien fue pareja de Narumi, recordó a la joven desaparecida hasta las lágrimas y aseguró que el chileno está detrás de su crimen.

En la séptima audiencia del segundo juicio contra el chileno Nicolás Zepeda, condenado en primera instancia a 28 años por la desaparición de Narumi Kurosaki, la atención se centró en Arthur Del Piccolo, un francés de 26 años, quien era novio de la joven.

En la jornada, Del Piccolo señaló que “cada año, a principios de diciembre, automáticamente pienso en Narumi, pasamos tres meses maravillosos. Voy al templo en Japón para orar y honrar su memoria. Este año es diferente”.

“Sabía que ella tenía un novio a distancia, y le dije que no me sentía cómodo con esta situación. Le dije que si queríamos explorar este camino juntos, preferiría que cortara ese lazo”, relató el joven francés.

“Unos días después volvió a verme y me dijo: ‘Estoy lista’. No pedí ninguna prueba específica, no pedí una captura de pantalla”, continuó Arthur.

Suplantación de correos

La ex pareja de Narumi, recordó que “un día me la encuentro en la lavandería. Esta escena me marcó, estaba triste, llorando. Me dijo que su ex pololo tenía la intención de venir a Francia para tratar de que ella cambiara de opinión“.

Posteriormente, Del Piccolo rompió en llanto y relató que se sintió traicionado al recibir un mail de Narumi diciendo que estaba con otro hombre.

“La llamo y no contesta. Cerca de las 23:00 horas estábamos preocupados y decidimos buscar al guardia. A esa hora recibo un mail, no un mensaje, donde me dice que está bien y no había que preocuparse”, agregó.

“En ese mail me contaba que se había encontrado con alguien y había pasado el día con esa persona. Le respondí el mail preguntándole si iba a volver y me dijo que no. Me sentí traicionado”, continuó.

Luego, contó que recibió otro correo que decía: “No soy la pequeña Narumi, no soy algo que te pertenece. Pienso que no era amor. El amor no es posible en tan poco tiempo. Esto es algo menos fuerte que el amor. Estábamos enamorados, pero no era amor”.

“Todo cambia el 13 de diciembre cuando entro en su habitación. En ese momento comencé a preocuparme porque estaba su único abrigo, su única bufanda y su tarjeta de transporte“, dijo.

“Fui manipulado por los mensajes que me enviaron y hoy me arrepiento de no haber tomado en serio en un principio lo que pasaba. Narumi no tenía enemigos, todos la querían, el único enemigo era su ex”, agregó el joven.

“Intentamos sobrevivir a nuestro deseo de suicidarnos”

Kurumi Kurosaki, hermana de Narumi, entregó un desgarrador testimonio. “Si estoy aquí delante de ustedes es para describir a mi hermana mayor Narumi, a quien admiraba, y para describir lo importante que fue esta persona en mi vida. Al mismo tiempo, describiré el profundo dolor que hemos sentido desde su muerte“, comenzó diciendo.

“Hasta hoy, a siete años de este sufrimiento, intentamos sobrevivir a nuestro deseo de suicidarnos pero todos los días intentamos encontrar señales que nos recuerdan a Narumi“, dijo la hermana de Narumi, señalando que “vinimos a esta corte en busca de justicia”.

“Tenía la esperanza de encontrar a Narumi. Pero mirando el rostro del acusado y escuchando lo que tenía que decir, me di cuenta de que había asesinado a nuestra hermana mayor“, agregó la joven.

Luego de esa declaración, el juez de la audiencia emplazó al chileno diciéndole: “Una pregunta al señor Zepeda. Si usted está implicado en la desaparición y muerte, ¿puede darles un alivio al dolor que acabamos de escuchar?“.

“Yo no sé dónde está”, respondió Nicolás Zepeda.