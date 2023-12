Caso Narumi: revelan los mensajes que Nicolás Zepeda pidió traducir tras su desaparición

11 de Diciembre de 2023

Entre estas frases destacaban "tengo nuevo novio” o “me voy con mi novio de viaje. No voy a estar disponible por un tiempo”.

El nuevo juicio contra Nicolás Zepeda por la desaparición de su ex pareja Narumi Kurosaki en Francia, reveló esta jornada los mensajes que el chileno pidió traducir al japonés, luego que se perdiera el rastro de la joven.

Esto, luego que prestara declaración Rina Sakamaki, amiga de Marumi, quien indicó que Zepeda le pidió que tradujera una serie de mensajes al japonés, a fines de 2016, a solo días de su desaparición.

En declaraciones recogidas por L’Est Républicain, Rina detalló que “había pasado mucho tiempo desde la última vez que nos contactamos. Me explicó que seguía aprendiendo japonés desde Chile y me preguntó si podía hacerme preguntas sobre el idioma japonés”.

La joven sostuvo que Nicolás Zepeda buscaba aprender un japonés “más familiar, más amigable y menos rígido”, además de pedirle que le tradujera unos mensajes cómo si lo dijera una mujer.

Tras esto, días después Nicolás Zepeda le pidió que “borrara el historial de nuestras conversaciones”, ya que “quería evitar problemas con respecto a estos rumores”.

“Su petición me pareció absurda pero como parecía realmente avergonzado, obedecí y borré esos mensajes. Pero eso no le pareció suficiente. Me pidió que le enviara una captura de pantalla como prueba. Luego eliminé también esta foto de captura de pantalla”, declaró.

Pero luego que se conociera de la desaparición de Narumi, Sakarami entendió el fin de los mensajes traducidos al chileno. Esto, ya que la familia de la joven comenzó a recibir los mismos textos que ella tradujo.

“Fue un copiar/pegar de mis frases. Me asusté mucho cuando noté esta similitud”, agregó.

Ante esta declaración, la defensa de Zepeda aseguró que estos textos traducidos no guardaban relación con el caso de Narumi.

“Nicolás reconoce el contacto digital pero no el contenido de las traducciones que se le habrían solicitado. Nicolas solicitaba traducciones con frecuencia”, expresó Maitre Portejoie, abogado de Zepeda.