¿Podría salir libre?: lo que tienes que saber del recurso que Nicolás Zepeda presentó a la Corte de Casación

28 de Diciembre de 2023

A una semana de conocer el nuevo veredicto, la defensa del chileno recurrió a la última instancia que le queda para anular la decisión de la justicia francesa.

Tras la condena de 28 años de cárcel que recibió Nicolás Zepeda por el crimen de Narumi Kurosaki, la defensa del chileno presentó un recurso ante la Corte de Casación, el más alto tribunal del poder judicial de Francia.

Renaud Portejoie, abogado de Zepeda, confirmó que el recurso fue ingresado y que su representado ya fue trasladado a la cárcel de Orleans, donde deberá cumplir la sentencia impuesta por el Tribunal de lo Penal de Vesoul. “Yo creo que el caso Zepeda no ha terminado”, expresó.

¿Qué es la Corte de Casación?

La Corte de Casación es una instancia judicial que no busca retomar el juicio, sino que sólo revisar si el proceso judicial que se realizó, se aplicó correctamente a la ley.

Pasado los dos meses de revisión, si el máximo tribunal estima que hubo irregularidades, todo lo ocurrido en las últimas semanas se podría anular y ordenar uno nuevo, con todo lo que esto conlleva: nuevos interrogatorios, nuevas pruebas y un nuevo veredicto.

Según el abogado defensor, este juicio podría realizarse “potencialmente dentro de un año. Es muy posible que el señor Zepeda sea juzgado de nuevo dentro de unos meses para explicar los hechos nuevamente”, agregó Portejoie.

“No soy un asesino”

Momentos antes que se dictara la sentencia en su contra, Nicolás Zepeda insistió en su inocencia frente al tribunal de Francia.

“Estoy muy lejos de ser quien me gustaría ser, pero no soy un asesino“, aseguró, para luego insistir: “¡No soy un asesino, no maté a Narumi!”. Posterior a ello, comenzó a llorar desconsolado, hasta terminar gritando: “No sé de qué otra manera decirlo… ¡Yo no la maté!”.

En tanto, el padre del condenado, Humberto Zepeda, reiteró el apoyo a su hijo y aseguró tener pruebas que lo exculpan.

“Los médicos forenses franceses que revisaron la habitación no encontraron huellas que probaran que hubo algún grado de violencia, sí encontraron un ADN X5 desconocido, de varón, que nadie ha investigado”, agregó.

En relación a esas pruebas, Zepeda señaló que “en el edificio existen ocho cámaras. El investigador solo pidió cuatro. No consideraron las cámaras del estacionamiento donde Nicolás estacionó el vehículo. Ellos no tienen, por ejemplo, las imágenes de cuando Nicolás se junta con Narumi y se van a cenar a las cuatro de la tarde del día domingo”.

“Todo, lleva a la participación de Nicolás Zepeda”.

Por su parte, el fiscal Étienne Manteaux se refirió a “lo llamativo en este caso. Mientras más investigaban, más pruebas encontraban contra Nicolás Zepeda. En este caso, todo, recalco todo, lleva a la participación de Nicolás Zepeda”.

“La credibilidad de las palabras de Zepeda está destruida. Mintió mucho”, continuó el persecutor en sus alegatos.

“Sólo él sabe dónde está el cadáver. Ella es suya para la eternidad (…) No es un asesino habitual. Matar a un ser humano es particularmente traumático. Probablemente escondió el cuerpo de Narumi en la maleta, antes de que interviniera el rigor mortis”, agregó el fiscal.