El problema técnico que tuvo el nuevo cohete de la Nasa

8 de Enero de 2024

Peregrine intentó mantener una fijación estable con el Sol pero no lo logró.

El cohete de la NASA lanzado en Estados Unidos, Florida, específicamente desde Cabo Cañaveral rumbo a la Luna, sufrió desperfectos técnicos.

Su objetivo era convertirse en la primera misión estadounidense en medio siglo en realizar un aterrizaje suave en la Luna y ser el primer proyecto comercial en lograrlo.

Sin embargo, la empresa Astrobotic, responsable del proyecto, afirmó que su nave espacial Peregrine sufrió una anomalía que le impidió orientar de forma estable sus paneles solares hacia el Sol.

Las dificultades que enfrentó el cohete de la Nasa

El problema se produjo después de que se establecieran las comunicaciones con Peregrine y se encendieran todos sus sistemas.

El cohete intentó mantener una fijación estable con el Sol, ya que sus paneles solares necesitaban recibir un suministro constante de luz solar para generar electricidad ya que sin esta no habría energía.

“El equipo cree que la causa más probable de la inestabilidad de la orientación hacia el Sol es una anomalía de propulsión que, si se demuestra cierta, amenaza la capacidad de la nave espacial para aterrizar suavemente en la Luna”, consignó la empresa.

La firma detalló que “mientras el equipo lucha por solucionar el problema, la batería de la nave espacial está alcanzando niveles operativamente bajos“. También declaró que se proporcionará información actualizada cuando dispongan de más datos.

Astrobotic es la primera de tres empresas estadounidenses que enviarán este año un módulo de aterrizaje a la Luna en el marco de una nueva asociación público-privada con la Nasa.

Por su parte, la Nasa dice estar preparada para que algunas de las misiones no funcionen. En declaraciones a la BBC el mes pasado, Pam Melroy, administradora adjunta, declaró: “Lo que hemos aprendido de nuestras misiones comerciales es que no podemos permitirnos el lujo de que no funcionen. “Lo que hemos aprendido de nuestros socios comerciales es que si tenemos una cadencia lo suficientemente alta, podemos relajar algunos de los requisitos que hacen que sea tan costoso, y tener un mayor apetito de riesgo. Y si fracasan, el siguiente aprenderá y tendrá éxito”.