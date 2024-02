FOTOS Y VIDEOS – Los registros en medios internacionales de los incendios en Valparaíso

5 de Febrero de 2024

Desde medios de EEUU y hasta de Qatar han dado a conocer lo que está sucediendo en la Región de Valparaíso.

No solo Chile, sino que todo el mundo, ha estado al pendiente de los incendios forestales en la Región de Valparaíso.

Es así como medios internacionales tales como la BBC, The Guardian y The New York Times han estado siguiendo de cerca lo que está sucediendo en el país.

CAPTURA BBC NEWS

Así mismo, no solo se ha hablado de el mega incendio a través de los medios digitales, sino también por televisión abierta.

BBC NEWS

The New York Times por su parte ha realizado un video testimonial, donde vecinos de la Región de Valparaíso contaron su vivencia entre las llamas.

“El viento parecía un huracán, era como estar en el infierno“, comenzó hablando la primera testigo.