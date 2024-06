Alejandro Aravena: el galardonado arquitecto que trabaja en la reconstrucción de Viña

2 de Junio de 2024

El proyecto, llamado Edificio para Reconstrucción de Viviendas afectadas por el Incendio 2024 en Viña del Mar, se enfocará en los vecinos de El Olivar.

Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, anunció que está trabajando en la reconstrucción tras el megaincendio registrado en febrero pasado, junto al estudio Elemental, dirigido por el arquitecto nacional Alejandro Aravena, ganador del Premio Pritzker 2016.

La alcaldesas Ripamonti explicó que la iniciativa se centrará en “los vecinos que por las condiciones de sus casas no pueden construir una vivienda de emergencia, particularmente en El Olivar, y también a quienes se encuentran viviendo en edificios que están bajo riesgo de derrumbe en este momento. Estas familias y, sobre todo, personas mayores no pueden arrendar en otro lado por los bonos de acogida porque no alcanzan los montos”.

Las viviendas que realizará el estudio liderado por Alejandro Aravena constan de “un edificio industrializado de 4 pisos, para traer solución habitacional a 4 familias lideradas por personas mayores”, con un tiempo de construcción de dos meses.

Alejandro Aravena, el galardonado arquitecto nacional

Alejandro Aravena, de 56 años, es uno de los fundadores de Elemental, recibiendo en 2016 el Premio Pritzker, el galardón más importante entregado por el mundo de la arquitectura.

Tras dar clases en la Universidad de Harvard, entre 2000 y 2005, junto con el ingeniero Andrés Iacobelli crearon Elemental, con el fin de mejorar las viviendas sociales en Chile.

Con su estudio desarrolló el concepto de vivienda progresiva, donde ofrece como base una construcción de 40 metros cuadrados, con un baño y dos habitaciones, tras lo cual los beneficiarios de las viviendas pudieran completarlas a su gusto.

En 2026 fue curador de la Bienal de Venecia, donde pidió que los proyectos presentados se centraran en la escasez de vivienda como principal aspecto.

“La escasez de medios requiere del arquitecto una abundancia de significado. El poder de la arquitectura es el poder de síntesis, para decir lo que se quiere en dos palabras en lugar de tres, para lograr una solución en el menor número de movimientos posible”, declaró en su momento al New York Times.