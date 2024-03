VIDEO – Kate Middleton confirma que padece cáncer

22 de Marzo de 2024

Kate Middleton confirmó este viernes que le diagnosticaron cáncer y que se encuentra en las “primeras etapas” de tratamiento.

A través de un video en sus redes sociales, la princesa de Gales, también agradeció las muestras de cariño recibidas en los últimos meses.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, indicó Kate.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, agregó.

