VIDEO – Lo que se sabe sobre el fuerte sismo que sacudió a Nueva York

5 de Abril de 2024

Un sismo a tan sólo 4,7 kilómetros de profundidad encendió las alarmas en Nueva York y Nueva Jersey, Estados Unidos.

Un sismo de magnitud de 4,8 se registró en Nueva York y Nueva Jersey durante este viernes, el cual tuvo una profundidad de 4,7 kilómetros.

En detalle, el epicentro del temblor fue cerca de Lebanon, Nueva Jersey, a unos 75 kilómetros al oeste de Nueva York. Dicho movimiento telúrico se prolongó por varios segundos y se percibió en toda la ciudad, de acuerdo a relatos de diversos usuarios en redes sociales.

Los detalles del sismo que sacudió a Nueva York

Tras el sismo, por ahora no se han reportados, heridos, víctimas ni daños estructurales.

Ante esta situación, la gobernadora de la ciudad de Nueva York, Kathy Hochul expuso que el sismo “sacudió el oeste de Manhattan y se ha sentido en toda Nueva York”.

Bajo este contexto, recalcó que durante la jornada actualizarán información con respecto a los daños que se podrían haber generado. “Mi equipo está evaluando los impactos y cualquier daño que pueda haber ocurrido, y actualizaremos al público a lo largo del día”, dijo Hochul.

Por su parte, la Alcaldía de Nueva York a través de su cuenta de X sostuvo que todavía no tienen ningún informe y que se encuentran evaluando la situación.

En esa línea, el vicealcalde de comunicaciones, Fabien Levy comentó: “En caso de una réplica, tírese al suelo, cúbrase la cabeza y el cuello y cúbrase adicionalmente debajo de un mueble sólido, junto a una pared interior o en una puerta”.

Por parte de Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy activó el centro de operaciones de emergencia del estado. Además, llamó a la comunidad a usar la línea de emergencia 911 solamente para situaciones críticas.

Con respecto a los colegio públicos de Nueva York, las instituciones no informaron de daños en sus dependencias. “El lugar más seguro para nuestros niños en este momento es en nuestras escuelas. Las escuelas están operando con normalidad”, sostuvo Nathaniel Styer, un portavoz a The New York Times.

El rector de escuelas junto con el alcalde de dicha ciudad, aseguraron que los estudiantes están bien y que no habrá cambios en la jornada de clases.

A través de las redes sociales, se han viralizado diversos videos del momento exacto en que el sismo sacudió a los habitantes de la ciudad.

