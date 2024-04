La historia de Zoraya ter Beek, la mujer que se someterá a la eutanasia por depresión

8 de Abril de 2024

A la depresión severa que padece, también se suma el diagnóstico de autismo y un Trastorno Límite de la Personalidad.

Zoraya ter Beek, de 28 años, vive en Países Bajos y decidió someterse a una muerte asistida o eutanasia tras vivir durante más de 10 años con una grave depresión.

Según contó la joven neerlandesa, padece tres condiciones psicológicas, razón por la que los médicos le indicaron las pocas posibilidades que tiene de mejorar.

En el camino hacia su sanación, la joven probó varias terapias y tratamientos con fármacos, sin embargo, nada calmó su dolor.

Fue en medio de ese proceso, que un psiquiatra le dijo que “jamás mejoraría”, por lo que su diagnóstico la devastó, llevándola a decidir por la eutanasia durante el próximo mes.

“Siempre tuve muy en claro que si no mejoraba, no puedo seguir con esto”, contó al medio británico The Sun, y agregó: “No quiero morir, pero no puedo vivir así”.

Eutanasia legal en Países Bajos

En Países Bajos, la eutanasia es legal desde 2002 y según la ley, un paciente califica para una muerte asistida luego de haber agotado todos los tratamientos razonables para su mejoría. Junto a ello, debe demostrar que tiene “un sufrimiento insoportable sin perspectivas de mejora”.

En ese sentido, Zoraya ter Beek reveló que el procedimiento será realizado en su propia casa.

“La doctora realmente se toma su tiempo. No es que entre y diga: ¡Acuéstese, por favor! La mayor parte del tiempo es primero una taza de café para tranquilizar los nervios y crear un ambiente tranquilo. Luego pregunta si estoy lista. Tomaré mi lugar en el sofá. Ella me preguntará una vez más si estoy segura, y comenzará el procedimiento”, explicó.

Posterior a ello, el médico le administrará un sedante, seguido de un medicamento que detendrá su corazón.

Zoraya ter Beek optó por no tener una ceremonia funeraria tradicional. Es por ello que decidió que su pareja esparcirá sus cenizas en un lugar especial de un bosque que ambos van a elegir.