Caso Margarita Bascuñán: las pruebas claves contra el esposo de la mujer asesinada en Argentina

9 de Abril de 2024

Una carta, conversaciones por WhatsApp y testimonio de un testigo clave son las pruebas que inculpan al esposo de Margarita Bascuñán.

El juicio en contra del único imputado sobre el caso de Margarita Bascuñán continuó este martes.

Fabián Romero, pareja de Bascuñán en aquel momento, es acusado del delito de homicidio doblemente calificado por vínculo y violencia de género (femicidio), por lo que arriesga cadena perpetua.

El hecho por el que se le imputa ocurrió el 13 de abril de 2022, cuando el acusado llevó a Margarita Bascuñán al Hospital de Urgencias de Córdoba argumentando que había tenido un accidente. La mujer presentaba un golpe en la cabeza y otro en la mandíbula, por lo cual sufrió muerte cerebral y fue desconectada al día siguiente.

Funcionarios del recinto hospitalario vieron que la mujer presentaba signos de que había sido golpeada e hicieron la denuncia respectiva, que terminó con la detención de Romero.

La defensa del imputado

Fabián Romero, profesor de física, dio su versión de los hechos. De acuerdo a su relato, el 13 de abril de 2022 al llegar a la casa se encontró con la mujer tendida en el piso y con signos de que habría vomitado.

Con respecto a los moretones que tenía el cuerpo de Margarita, sostuvo que estos se habían producido tras sufrir un accidente en bicicleta el día anterior, según consigna el medio local La Voz.

En este sentido, Romero dijo al Tribunal: “Me atribuyen algo que no hice. Los familiares (de Margarita) tienen toda la razón en reclamar. Lo acompaño en el dolor y en el sentimiento. Yo también quiero saber qué le pasó a Margarita. No soy una persona violenta, nunca le hice nada”.

Sin embargo, el tipo de lesiones que tenía la víctima no coinciden con la versión del esposo. Sumado a ello, no habría ningún peritaje o informe técnico que respalden la tesis de Romero.

Siguiendo en esa línea, la fiscal Laura Batistelli aseguró a CHV Noticias que hay contradicciones en las declaraciones del imputado y que el hombre la habría atacado antes de ir a dejarla al hospital. Además, especialistas determinaron que ella tenía golpes directos de un puño, y según la indagatoria, lo primero que habría hecho el ciudadano argentino habría sido golpear a su ex pareja en la mandíbula.

Las pruebas en contra del esposo de Margarita Bascuñán

Una de las pruebas que en contra de Fabián Romero, tiene que ver con una carta de Margarita Bascuñán en la que dio a conocer episodios de violencia de larga data.

“El día de hoy Fabián me obligó a escribir una carta donde decía que si me pasa algo, él no tiene la culpa. No crean que yo voy a terminar con mi vida”, dice el escrito exhibido por el citado medio.

“No sé qué hacer, si me pasa algo, si me muero, porque sé que la próxima me va a matar, saben quién fue, fue él, está loco, está totalmente desquiciado”, es parte de lo que expone Margarita en la carta.

A esta misiva y videos que serán mostrados en la audiencia, se suman conversaciones vía WhatsApp, donde la mujer chilena le confesaba a su cuñada de las agresiones de su esposo.

“Después entenderás porqué mi miedo, cuando me veas, las cosas que me hizo tu hermano no tienen justificación. Si no acudo a la Policía hoy es sólo porque sé, que se hundiría en la cárcel”, le dijo la víctima a Beatriz, hermana de Fabián.

Sumado a ello, en medio de la investigación, se reveló un audio de un testimonio de un testigo clave del caso, quien aseguró que “sé de que la estaba pasando mal, sé de los golpes que tuvo, vi unos moretones que tenía y que no fue una única vez”.