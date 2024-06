Vuelco en caso Loan Peña: tía asegura que niño fue atropellado y enterrado en un monte

30 de Junio de 2024

Frente a estas declaraciones, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Corrientes, Gustavo Váldes, trabajan para coordinar el operativo de búsqueda del cuerpo.

El caso de Loan Peña, el niño de cinco años que permanece desaparecido en la provincia de Corrientes, Argentina, enfrentó un vuelco, luego que una tía del menor confesara que está muerto.

Según consignó La Nación, Laudelina Peña declaró que Loan murió atropellado cuando volvían de juntar naranjas y tras ello fue enterrado en el monte.

La mujer explicó al Ministerio Público que el niño fue arrollado por la camioneta de Carlos Guido Pérez, uno de los detenidos en la investigación, quien estaba bajo los efectos del alcohol.

Pérez y su esposa eran parte del grupo de personas que participó en el almuerzo realizado en la casa de la abuela de Loan, el pasado 13 de junio.

En dicha oportunidad, Loan Peña fue a recoger naranjas acompañado por otros adultos y más niños. La tía del menor aseveró que el menor fue atropellado por Pérez cuando se retiraba del almuerzo.

Tras su muerte, el individuo amenazó a Laudelina para que dejara un botín del niño, que fue encontrado posteriormente, en un lugar del campo para alimentar la tesis de la desaparición.

“Caillava (la mujer de Carlos Pérez) me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en campo”, indicó la tía, quien apuntó que escuchó el momento del fatal atropello y que el cadáver fue cargado en la propia camioneta, para posteriormente ser enterrado en un monte.

