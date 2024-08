AUDIO – Las frases más polémicas que dejó la entrevista de Elon Musk a Donald Trump

13 de Agosto de 2024

Con cerca de 40 minutos de retraso y con varios problemas técnicos se realizó la entrevista de Elon Musk al candidato presidencial Donald Trump en X.

Con retraso y fallos que impidieron que muchos interesados pudieran conectarse, se realizó la esperada entrevista del dueño de X, Elon Musk, al candidato presidencial estadounidense Donald Trump.

La entrevista efectuada a través de la popular red social se inició con 40 minutos de retraso y, según aseveró Musk, fue debido a un ciberataque que sufrieron.

Durante la conversación, el postulante a la Casa Blanca habló de los temas que a él le interesaba destacar y en ningún momento Musk lo contradijo o le preguntó algo que lo incomodara.

Así, por ejemplo, Donald Trump afirmó que “si ganan los demócratas, vendrán 50 o 60 millones de personas de todo el mundo. Ya estamos desbordados. Conmigo tendremos la mayor deportación de nuestra historia”.

Donald Trump elogió a Maduro en la entrevista con Elon Musk

Sin duda que uno de los momento que más sorprendió a quienes presenciaron la entrevista de Musk a Trump fue cuando este último defendió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Sin pruebas, aseguró que Maduro “ha provocado una caída del 72% de la criminalidad“, dijo el magnate, en medio de los cuestionamientos internacionales al supuesto triunfo del presidente venezolano en las elecciones.

Respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el candidato republicano alertó que “nos arriesgamos a la Tercera Guerra Mundial“, y aseguró que “advertí a Putin de que no atacara Ucrania“.

También se refirió al vínculo que mantiene Estados Unidos con la Unión Europea, y aseveró que esta última “se aprovecha de nosotros en el comercio y nosotros les defendemos con la OTAN. Debería pagar tanto como nosotros por Ucrania“, manifestó.

En cuanto a las crecientes tensiones entre Irán e Israel, Donald Trump dijo estar seguro que el régimen iraní no atacará al estado israelí. “Todo el mundo está esperando un ataque de Irán, pero Irán no atacará, créanme“, manifestó.

Además, en la entrevista con Elon Musk, Donald Trump arremetió contra la candidata presidencial de los demócratas, la actual vicepresidenta Kamala Harris y la acusó, también sin pruebas, de realizar un golpe de Estado.

“No soy fan de Joe Biden, que es el peor presidente de la historia. Pero lo que le hicieron fue un golpe de Estado. Harris es una radical de San Francisco, está más a la izquierda que Bernie Sanders, va a ser peor“, aseveró.

Trump también habló del atentado en su contra y le aseguró a Musk que “si no hubiera volteado la cabeza, ahora mismo no estaría hablando contigo, por mucho que me caes bien“.

Por su parte, además de permitir que Trump hablara de los temas que le interesaban y esquivara los que lo indomodaban, Elon Musk incluso se ofreció para asumir un papel en la administración de Trump si es reelecto.