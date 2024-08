“Te amo y por eso te voy a matar”: filtran nuevo video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en la Casa Rosada

17 de Agosto de 2024

En medio de la denuncia por violencia intrafamiliar en contra del ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, se filtró un nuevo video del almuerzo que el mandatario tuvo con Tamara Pettinato en la Casa Rosada.

En el registro difundido por Infobae, Fernández le dice a la animadora de televisión “ahora tenés que decírmelo” a lo que Pettinato contesta “Te amo”.

“¿Estás segura?”, le pregunta el ex mandatario, a lo que la mujer responde sentada en el sillón presidencial de la Casa Rosada “más o menos, no tanto. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar”.

“Pero, ¿me amás o no me amás?”, vuelve a preguntar el ex presidente mientras graba las respuestas desde su teléfono celular. “Te amo. Y por eso te voy a matar ahora”, dice Pettinato.

En tanto, la aludida respondió a la filtración de los videos en su programa de streaming Blender. “Con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante es una denuncia por violencia de género, mezclaron todo. Sacaron el foco de esa denuncia, me pusieron en tapas de diarios hablando de esa denuncia, ponían mi video, que no tiene nada que ver una cosa con la otra”, dijo la periodista.

Se conoció un nuevo video de Tamara Pettinato hablándole a Alberto Fernández desde el sillón de Rivadavia https://t.co/PkCZaHsAPH pic.twitter.com/uR3BEtsIuZ August 17, 2024

Tras la difusión del video, el presidente argentino, Javier Milei, calificó el registro con un breve texto que tituló “Error tipo 2. Vergüenza es poco”.

“Un error tipo 2 consiste en no detectar los efectos positivos de algo cuando en realidad sí se produjeron tales efectos. Un ejemplo sería la decisión de no utilizar durante nuestro mandato el sillón de Rivadavia, salvo excepciones, por respeto a los próceres que se han sentado ahí, frente a las obscenidades que estamos viendo hoy. Vergüenza es poco”, expresó Milei en su cuenta de X.