“Violencia reproductiva”: Fabiola Yáñez suma una nueva acusación contra Alberto Fernández y asegura que la obligó a abortar

13 de Agosto de 2024

Fabiola Yáñez dijo que el "hostigamiento y acoso psicológico" de Alberto Fernández "dejaron secuelas de daño psicológico hasta el día de hoy".

Horas después que el ex presidente argentino Alberto Fernández ofreció una entrevista en la que negó haber golpeado a su ex pareja, Fabiola Yáñez, la mujer presentó un escrito ante la justicia trasandina, en la que acusó al ex mandatario de ejercer “violencia reproductiva” en su contra, ya que la habría obligado a abortar en 2016.

De acuerdo con el relato de la mujer, el “hostigamiento y acoso psicológico” por parte de Alberto Fernández eran “constantes” y se iniciaron antes de que la pareja comenzara a convivir.

Según manifestó, esos hechos le provocaron “lesiones graves”, las que “dejaron secuelas de daño psicológico hasta el día de hoy“.

Así lo aseveró Fabiola Yáñez en un escrito presentado el lunes ante la justicia argentina, a la que le solicitó que sea querellante en la investigación abierta contra Fernández por presuntas lesiones en contexto de violencia de género.

La prensa trasandina informpo que en el escrito que presentó el lunes, Fabiola Yáñez pidió que se califique el caso por el presunto delito de lesiones graves, “agravados por el vínculo y por haber sido cometidos en un contexto de violencia de género bajo abuso de poder y autoridad, en concurso real con amenazas coactivas“.

Alberto Fernández negó haber golpeado a Fabiola Yáñez

Por su parte, el ex presidente argentino Alberto Fernández negó haber golpeado a su ex pareja, Fabiola Yáñez, quien lo acusó de agredirla en varias ocasiones.

Así lo aseguró el ex mandatario trasandino en una entrevista que le concedió al diario español El País, en la cual afirmó que “estoy siendo acusado de algo que no he hecho“.

“No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”, enfatizó Alberto Fernández en la entrevista, según reportan los medios internacionales.

Fernández, que gobernó entre 2019 y 2023, manifestó que “lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva“.