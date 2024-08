VIDEO – Desaire de vocero de Milei a Maradona en el Día del Zurdo genera rudas reacciones en su contra

13 de Agosto de 2024

La familia de Maradona, representada por su hija Dalma, tampoco guardó silencio, apuntando que "te guste o no, representó a Argentina y salió campeón con Argentina".

Compartir

Manuel Adorni, vocero del gobierno de Javier Milei en Argentina, está en el centro de la polémica luego del desaire que tuvo con Diego Armando Maradona en el marco de la conmemoración del Día del Zurdo.

En su habitual vocería, Adorni declaró: “Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Manuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”.

Cuando los periodistas le hicieron ver que no nombró a Diego Maradona, el vocero se limitó a expresar “ah sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío señores”.

Ante esto, se generó una ola de críticas por su desaire al campeón del mundo, donde por ejemplo Héctor Enrique, quien levantó la Copa del Mundo con el 10 en 1986, le dedicó duras palabras.

“Me llegó un video de este muchacho: Adorni; que es el campeón del mundo de los pelotudos y se cree que es vivo. Gracias a Dios, no nombraste al más grande de todos: el Diego. Así que, Adorni: están los boludos, los muy boludos y vos”, precisó el ex jugador.

La familia de Maradona, representada por su hija Dalma, tampoco guardó silencio, apuntando que “te guste o no, representó a Argentina y salió campeón con Argentina. Es algo que vos no podés negar. Sí, obviamente podés hacerte el boludo haciendo un chiste y todo, pero me parece que no sé a qué va con esto. La verdad (Adorni) es un muppet”.

A ellos se sumó la cuenta oficial del 10 en Instagram, manejada por sus familiares, que consignó que “el zurdo que te olvidaste, es el ídolo de todos los que nombraste… Feliz día a todas y a todos los que, a diario, se sobreponen a las dificultades de un mundo diseñado sólo para diestros”.