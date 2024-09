VIDEO – Misión Polaris Dawn: así fue la primera caminata espacial privada de la historia

Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, integran la tripulación de civiles de la misión Polaris Dawn, de SpaceX, que este jueves 12 de septiembre marcó un hito inédito, luego de protagonizar la primera caminata espacial privada de la historia.

El hito, que fue seguido por millones de personas a través de X, marcó la caminata espacial más alejada de la Tierra en medio siglo, y revestía el riesgo de que para conseguir su propósito los astronautas debieron atravesar una región del espacio conocida como el cinturón de Van Allen, la que presenta altos niveles de radiación.

La misión estuvo integrada por el millonario Jared Isaacman; el ex piloto de las Fuerza Aérea de Estados Unidos Scott Poteet, y las ingenieras de SpaceX Anna Menon y Sarah Gillis.

El primero en salir al vacío del espacio a realizar una caminata espacial fue Jared Isaacman, quien permaneció por diez minutos en el exterior. “En casa tenemos mucho trabajo por hacer (…) Pero desde aquí, la Tierra parece un mundo perfecto“, dijo mientras permanecía fuera de la nave.

Tras el regreso del multimillonario a la nave fue el turno de la ingeniera Sarah Gillis, quien estuvo otros diez minutos disfrutando de su paseo por el espacio exterior.

Tras la caminata, que duró poco menos de dos horas, el dueño de SpaceX y de la red social X, Elon Musk, felicitó a los miembros de la tripulación.

Mira a continuación el video compartido por X de la transmisión en directo de la primera caminata espacial privada.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K