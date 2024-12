Argentina: a los 64 años falleció el periodista Jorge Lanata

30 de Diciembre de 2024



El periodista argentino Jorge Lanata falleció a los 64 años, luego de una larga internación en el Hospital Italiano que se inició el pasado 14 de junio, tras descompensarse en un control de rutina.

El conductor de Periodismo Para Todos y Lanata sin filtro se encontraba en terapia intensiva, producto de una serie de afecciones. El último parte médico, dado a conocer a principios de mes, daba cuenta de estaba “vigil, afebril y en ventilación mecánica durante la noche”.

Su hija mayor, Bárbara, declaró a mediados de diciembre a La Nación que “Mi papá está estable. Es un día a día. O sea: no está ni mejor, ni peor. Ahora lo que pasa es que le duele mucho la cara y las escaras. Eso es típico de las internaciones y la traqueostomía, lo conectan a una asistencia respiratoria solo a la noche. Durante el día lo desconectan y él puede hablar con la válvula fonatoria. Está comiendo por el botón gástrico porque al estar tanto tiempo entubado y con la traqueostomía pierde la capacidad de deglución. Tiene que hacer rehabilitación de deglución. Además, está con una sonda”.

“Eso a la larga es como la intubación, no está bueno tener el tubito atravesándote la nariz. Entonces le hicieron un botón gástrico: un agujerito que va directo al estómago, que es algo que pidió como requisito el lugar de rehabilitación porque es más cómodo para los pacientes, él está alimentándose así. Está mejor de lo que estuvo. Todavía no lo van a mandar a rehabilitación porque para eso necesita estar estable varios días, sin fiebre, sin dolor, sin problemas de presión. Hay veces que le baja o le sube la presión y a veces se agita. No es que esté mal, pero tampoco está para rehabilitación: quieren estar muy seguros”, detalló.