Las frases más duras que dejó la entrevista a Fabiola Yáñez, la ex esposa de Alberto Fernández

12 de Agosto de 2024

Fabiola Yáñez, la ex esposa del ex presidente argentino Alberto Fernández, relató algunos de los episodios de violencia que vivió y aseguró que aunque pidió ayuda al Ministerio de la Mujer, nadie la apoyó.

En medio de lágrimas culminó Fabiola Yáñez, ex primera dama de Argentina, la entrevista en la que reveló algunos de los episodios de violencia que denunció haber vivido a manos de Alberto Fernández.

En un salón del hotel Emperador, en Madrid, España, la mujer recibió al periodista del medio Infobae, a quien relató varios de los momentos más duros que vivió junto al ex mandatario.

De partida contó que hoy solo cuenta con el apoyo de su madre, que se trasladó con ella a España. “Solas otra vez, y en Olivos también estuve sola. Siempre estuve sola“, aseveró.

Fabiola Yáñez contó que en definitiva lo que la llevó a denunciar el caso fue el “acoso telefónico, el terrorismo psicológico” al que la sometió el ex presidente trasandino.

“Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar”, manifestó.

A la vez, aseguró que “yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo“, dijo, al referirse a las imágenes en las que apareció con un ojo moreteado.

La ex primera dama contó que el trabajo vinculado a su rol “era lo que me mantenía en pie, y además lo hacía con todo el amor del mundo“.

Tipos de violencia de Alberto Fernández hacia Fabiola Yáñez

Según confesó Fabiola Yáñez, al comienzo sí hubo una historia de amor entre ella y Fernández, pero “hoy tengo miedo de volver a mi casa“.

Al referirse a la divulgación de las fotos en la que se la ve con el rostro golpeado, la mujer dijo que “yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así?”.

Relató que, además de la violencia física por parte de Alberto Fernández, también existió “otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo, como es el acoso telefónico“.

“Esta persona estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses. Pero fue lo último que esta persona hizo”, manifestó Yáñez.

Aunque en varias ocasiones repitió que “no puedo hablar de eso porque es parte de la causa“, como cuando le preguntaron si Fernández la había sometido a violencia sexual o económica, la ex primera dama de Argentina sí admitió que “viví una situación muy horrible“.

“Tenía el teléfono en altavoz y él dijo que mi mamá y mi hermanita eran… No voy a decir la palabra que utilizó… que las estaba manteniendo. Eso fue una manera de reclamarme una cuestión económica y despreciar a mi familia también. Mi hermana lo escuchó y se largó a llorar“, relató.

Respecto de episodios de violencia física que vivió, reiteró que eso es parte del secreto del sumario, pero reconoció que antes de que Fernández asumiera como presidente “había otro tipo de violencia“.

“La violencia que había antes era acoso. Todo el día. Tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa. El tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento”, rememoró.

No recibió ayuda cuando la pidió

En la entrevista, aseveró que fue a pedir ayuda al Ministerio de la Mujer de su país, pero no recibió el apoyo que esperaba. “Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí“, planteó al respecto.

“Desde el primer día que me empezaron a maltratar, porque ustedes saben que me maltrataron durante cinco años. Solo se dedicaron a hablar de frivolidades y de mentiras”, añadió.

Fabiola Yáñez contó que durante el último año del mandato de Alberto Fernández ella vivió junto a su hijo en la casa de huéspedes de la casa presidencial de Olivos, pero no quiso separarse en ese momento para no perjudicarlo.

Entonces, todavía queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba abría la puerta. Pero no es que me golpeaba la puerta para entrar. Abría la puerta así, de un portazo. Y yo ahí viví con mi hijo el último tiempo”, relató.

También sostuvo que a través de un teléfono se enteró de las infidelidades que cometía su marido, pues cuando su hijo lo tenía en su poder llegaron fotos de mujeres desnudas.

“Primero lo negaba, después lo asumía, pero tampoco lo dejaba de hacer. Cuando le mostré y fui a decirle ¿qué es esto que está en el teléfono del nene?, me dijo: Ay, no, eso es una broma. Esa chica está todos los días en la Casa Rosada. Y eso fue una broma. Bromea con todo el mundo“.

Hoy, Fabiola dice que está mejor. “Me siento más fuerte que nunca. Y estoy fuerte. En aquel momento yo estaba viviendo de una forma en la que no me dejaba ni siquiera poder estar íntegra para mi hijo. Por eso decido irme del país, por mi hijo“, aseguró al concluir la entrevista.