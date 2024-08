Ex esposa denuncia a Alberto Fernández por violencia de género y hostigamiento

6 de Agosto de 2024

Tras dejar el poder, Alberto Fernández y Fabiola Yáñez se fueron a vivir a España con el hijo de ambos, Francisco. Sin embargo, se separaron y el ex presidente retornó a Argentina.

Fabiola Yáñez, ex primera dama, denunció a Alberto Fernández por violencia de género y hostigamiento, por lo que la Justicia de Argentina decretó que el otrora mandatario no se acerque a su ex pareja o que pueda dejar el país.

La Nación de Argentina se contactó con Fernández, quien desestimó las acusaciones de Yáñez, expresando que dará a conocer una declaración pública, dejando en claro que “es todo falso. Pero todo lo demostraré ante la Justicia”.

Yáñez compareció por segunda vez, vía Zoom, con el juez federal Julián Ercolini, luego que encontrara mensajes en los chats de la ex secretaria privada de Fernández que daban cuenta de eventuales evidencias de violencia física.

Tras dejar el poder, Alberto Fernández y Fabiola Yáñez se fueron a vivir a España con el hijo de ambos, Francisco. Sin embargo, se separaron y el ex presidente retornó a Argentina y ahora reside en un departamento de Puerto Madero.

El abogado Juan Pablo Fioribello explicó que la ex primera dama denunció a Fernández de forma directa por golpes y amenazas: “La noté muy angustiada. Me dijo no aguanto más esta situación. Lo acabo de denunciar”.