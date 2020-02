Hasta con mascarilla antibacterial: Gobierno busca aplacar efectos del coronavirus en precio del cobre

A casi dos meses desde que se detectó el primer caso de coronavirus, y tras el aumento significativo de contagiados durante esta semana, nuestro país y el mundo viven un complejo panorama económico. Uno que el Gobierno chileno busca sobrellevar captando nuevos inversionistas extranjeros en minería y promoviendo la venta de productos con valor agregado asociados principalmente al cobre.

Según contaron desde el Ministerio de Minería, uno de sus objetivos es ampliar la participación chilena en la Feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), para devolver la calma a la economía chilena.

Se trata del mayor encuentro a nivel mundial para nuevos proyectos mineros y se realizará entre el 1 y 4 de marzo de este año. En detalle, la delegación nacional presentará 40 proyectos relacionados a la extracción de cobre (26), oro (11), cloruro de sodio (1), zinc (1) y titanio (1), que forman parte de la oferta chilena actual.

Proyectos como, por ejemplo, el que se está desarrollando en Cerro Blanco (Región de Atacama), donde se trabaja en la extracción de concentrado de rutilo (TiO2), mejor conocido como titanio.

Desde el Ministerio de Minería aseguraron a EL DÍNAMO que buscan promover otros usos del cobre para que obtenga un mayor valor agregado cuando salgan del país. Con este propósito el propio jefe de cartera, Baldo Prokurica, se reunió con un emprendedor nacional y propietario de las primeras mascarillas antibacterianas de cobre llamadas Couretex.

Oscar Silva, el creador de esta innovación que utiliza como materia prima el cobre, viajará desde la Región de Valparaíso hasta Canadá para presentar su descubrimiento. Uno que a diferencias de las tradicionales mascarillas, no es desechable y protege mejor al usuario de posibles contagios. Actualmente vende más de 500 mil unidades mensuales a un valor aproximado de $1.000 en China y Japón.

En su tercera jornada se expondrán proyectos de litio, asociados a Codelco y Enami, y también se exhibirán iniciativas de exploración de oro.

Según contó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, durante la presentación de la estrategia chilena, “apoyar la internacionalización de las empresas nacionales es un objetivo clave para la Cancillería, más aún en la coyuntura que estamos viviendo como país”.

Autoridades se preocupan y expertos ya ven consecuencias

La situación de depresión que vive el cobre incluso fue reconocida por la propia Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), quien aseguró el viernes pasado que “el precio del cobre ha sido debilitado por temores de que el brote de coronavirus pudiera extenderse a nivel mundial y frenar más el crecimiento económico y la demanda de metales”.

Con el precio del cobre por los suelos, el dólar ha ganado camino por sobre el peso chileno. Mientras en enero del 2020 el valor de la divisa norteamericana era de $748, durante este martes cerró en los $811.

Incluso, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en entrevista con Radio Infinita dijo “claro que me preocupa”, pues, representa su mayor nivel desde el 28 de noviembre pasado cuando cerró en su máximo histórico de $829.

“Aquí no hay misterios, un país que le va bien, un país que crece, es una moneda apreciada y no depreciada, no perdamos eso nunca de vista”, aseguró Briones.

Al respecto, el economista y gerente general de Befx Inversiones, Emilio Pichara, explicó para EL DÍNAMO la relación cobre-dólar y dijo que “el poco consumo de nuestro principal commodity -el cobre- de exportación nos lleva a que el precio del peso caiga y el del dólar aumente debido a la baja demanda desde China. Esto conlleva a un aumento de nuestro costo de vida por el tipo de cambio“.

“Esto afecta a todos los chilenos ya que somos un país principalmente importador y nuestro costo de vida va a aumentar debido a que con las continuas alzas del dólar crecerá el costo del vestuario, tecnología, viajes, combustibles, entre otros elementos”, complementó el especialista.