CDE se querella contra ex generales directores de Carabineros y Javiera Blanco

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra tres ex generales de Carabineros y contra la ex ministra Javiera Blanco por los delitos de malversación de caudales públicos, delito de falsificación y/o uso de instrumento público, el que está siendo investigado en la arista de gastos reservados de la institución.

Eduardo Gordon (2008-2011), Gustavo González Jure (2011-2015) y Bruno Villalobos (2015-2018) fueron los ex jefes policiales que fueron incluidos junto con la también ex subsecretaria de Carabineros en la acción judicial, que fue presentada en el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago.

En la acción judicial, que fue publicada por Meganoticias, se señala que durante el período en donde los querellados estuvieron en sus cargos “se sustrajeron cuantiosos caudales públicos, destinando gastos reservados en moneda nacional y extranjera a fines no previstos por el legislador y/o a instituciones, entidades y/o funcionarios públicos a quienes la ley no les asignó tales recursos, como ocurriera con Altas reparticiones o reparticiones de Carabineros de Chile cuyas funciones no son operativas o tácticas, como la Dirección de Salud, de Personal, de Justicia, Dirección de Finanzas, la Subsecretaria de Carabineros, entre otras, entre los años 2006 a 2010”.

“Del mismo en otras ocasiones se sustrajeron, señalándose mendazmente los montos que se entregaban a reparticiones que, si se encontraban habilitadas para recibirlos, o derechamente dando cuenta de su entrega (dólares) en circunstancia que NO se efectuaba entrega alguna”, añadió el recurso.

Además, la denuncia apunta a otros 10 ex uniformados, entre los que se encuentran los generales (r) Iván Whipple Mejías, ex director de Finanzas; Flavio José Echeverría Cortez, ex jefe de la Unidad de Intendencia de Carabineros; Aladino Francisco Alfaro Herrera, Jefe Zona Santiago Este; y Carlos Carrasco Hellwig, el ex director de Personal.