Marcha del 8M y supuesta renuncia: los descargos de la ministra Isabel Plá

Las discrepancias sobre la cantidad de asistentes que habrían asistido a la marcha del 8M continúa y esta vez fue el turno de referirse al tema de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, quien aseguró que “es una pequeñez que el debate gire en torno el número de personas que fue a esa marcha”.

Al ser consultada sobre qué conteo sería el real, donde Carabineros cifró el número de asistentes en 150 mil, la Intendencia en 800 mil y los organizadores en 2 millones, la autoridad indicó en Tele 13 Radio que “estoy más de acuerdo con la ministra Rubilar”.

De igual forma, Plá insistió que lo más importante del 8M fue que “todos vimos una marcha masiva, es la marcha más masiva en un 8M, una marcha familiar con mujeres de todas las edades y pacífica”.

Durante la entrevista también se le consultó a la ministra Plá por su relación con las organizaciones feministas que organizaron la movilización del Día Internacional de la Mujer. Pese a que la movilización se realizó sin permiso de la Intendencia Metropolitana, la autoridad aseguró que “la puerta sigue abierta para todas las organizaciones”.

Eso sí, admitió que no ha sido una relación fácil en el último tiempo con las organizaciones e incluso recordó un incidente vivido en la previa de la interpelación que enfrentó recientemente en el Congreso. “El día de la interpelación un grupo de feministas quemó un mono con mi cara en la Avenida Argentina”, recordó.

El “silencio” tras estallido social

La secretaria de Estado también enfrentó las críticas en torno a su gestión, ya que según sus opositores, guardó silencio desde el 18 de octubre.

La diputada Natalia Castillo (RD) afirmó en los medios de comunicación que “yo reconozco que antes había una relación fluida con la ministra donde avanzamos en ciertos proyectos (…) pero la situación cambió cuando le pedimos que tomara una decisión, si estar del lado de las mujeres o del Presidente Piñera.

Al respecto, Isabel Plá explicó que “nunca estuve ausente”, pues, “era una semana (post 18 de octubre) donde todas las comunicaciones estaban copadas por incendios, saqueos, el Metro. Si yo retrocediera, puedo aceptar que habría sido mucho más enfática comunicacionalmente”.

“En lo que respecta al Ministerio de la Mujer, desplegamos toda nuestra capacidad. Primero, para advertir de las denuncias que estábamos recibiendo y exigí que se cumplieran los protocolos”, afirmó Plá.

Por último, descartó la versión publicada en algunos medios de comunicación que aseguraron tendría un pie afuera de La Moneda.

Según dijo, “uno no llega a los gabinetes para estar cómoda, no he renunciado ni formal ni informalmente (…) voy a estar en mi lugar, que es como ministra de la Mujer y la Equidad de Género mientras yo sea un aporte a la agenda que le comprometimos a las chilenas”.