Director de Human Rights Watch tachó de “conductas repugnantes” la agresión de Carabineros a adulto mayor

Una serie de críticas ha generado la agresión por parte de Carabineros a un adulto mayor en las cercanías de Plaza Baquedano, en medio de las manifestaciones en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, también se refirió al hecho y tachó como “conductas repugnantes” el actuar de los efectivos policiales.

Tras la viralización del video de la agresión, Vivanco señaló que el procedimiento de los carabineros fue un “espectáculo grotesco de brutalidad policial” y aseguró que es “imposible que Carabineros recupere legitimidad ciudadana con conductas repugnantes como esta”.

Finalmente, y por medio de su cuenta de Twitter, el director de HRW argumentó que “es difícil que Carabineros eleve la moral de sus funcionarios si siguen cometiendo estos abusos”.

El denunciante de la agresión, Patricio Bao, en conversación con 24 Horas, aseguró que aquel día “acompañé a mi esposa y mis hijas al lugar de Plaza Italia, Alameda, todas esas partes donde encuentro que fue innecesaria la violencia que cayó sobre mí. Carabineros impartió lumazos a diestra y siniestra. Yo traté de defenderme pero fue imposible evitarlo”.

“El hecho de exigir mis derechos no implica necesariamente violencia de mi parte. Carabineros actúa en forma desmedida, sin ningún criterio contra una persona… ya soy de la tercera edad. Ellos en estas situaciones se ciegan, no tienen un criterio formal o alguien que les indique está mal el procedimiento que están empleando. Después de haberme golpeado brutalmente en el suelo, tratando yo de incorporarme, ellos siguieron insistiendo y no habiendo una necesidad de seguir agrediéndome”, agregó.

Bao relató además que “después de mucha demora, porque además apresaron a muchos jóvenes, me llevaron al Consultorio N°1 a constatar lesiones. Me colocan puntos, porque la herida era bastante considerable. Creo yo unos 10 centímetros. Me colocan creo que alrededor de 10 puntos y cuatro en el párpado del ojo derecho”.

Tras la denuncia de los hechos, la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación de oficio para indagar la agresión cometida por carabineros.