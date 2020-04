Subsecretario de Justicia cierra la puerta a indulto para reclusos de Punta Peuco: “No se incluirá a condenados por violaciones a los DD.HH.”

Con todo salió a defender el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, el proyecto ingresado por su cartera hace algunas semanas para crear un indulto destinado a la población penitenciaria en riesgo por el coronavirus. Esta vez, la autoridad respondió a las críticas de algunos parlamentarios de Chile Vamos, quienes votaron en contra de la iniciativa por no beneficiar a los reos de Punta Peuco.

Según afirmó Valenzuela en conversación con Radio Duna, “en este proyecto de indulto, anunciado por el Presidente Piñera hace dos domingos, se señaló que no se incluirá a condenados por violaciones a los derechos humanos -como reos de Punta Peuco-, ni condenados por delitos más graves”.

Para el subsecretario, no existe una “discriminación arbitraria” como reclamó la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, pues, “no solo excluye este tipo de condena, sino que excluye a condenados por abusos sexuales o a los autores de femicidios”.

“No se trata de excluir por un delito en particular, sino que tomamos la decisión de que no se indulte a quienes cometieron delitos graves”, complementó luego.

Este jueves la timonel de la UDI aseguró ante los medios de comunicación que “resulta que en Punta Peuco hay mucha gente, mayor de 70 años, que para la década del 70 estaban de turno, no tenían mando, no fueron autores materiales y que hoy día tienen enfermedades concomitantes y que están dispuestos a dejar que se contagien, fruto del hacinamiento que existe en esa cárcel”.

Las barreras que deberá enfrentar la iniciativa

Luego del rechazó al proyecto que expresaron algunos parlamentarios de Chile Vamos, el Gobierno anunció la presentación de un “veto aditivo”, el cual busca reponer las normas del indulto conmutativo que no alcanzaron el quórum mínimo para ser aprobadas por la discusión en torno a Punta Peuco.

Ante ello, el subsecretario Valenzuela contó que “algunas son de suma importancia”, por lo que espera que prontamente se incluyan a la ley.

Según detalló, “vamos a insistir en el veto porque hay partes esenciales del proyecto que no fueron aprobadas y que no tienen nada que ver con incluir a los autores de delitos de lesa humanidad, sino para establecer, por ejemplo, qué va a pasar con quienes no cumplan la reclusión domiciliaria. Ellos deberían volver a cumplir sus condenas a los recintos”.

Sin embargo, desde Chile Vamos confirmaron que solicitarán primero la intervención del Tribunal Constitucional. Ante ello, Valenzuela realizó un llamado a su sector para que “retire la solicitud”, porque “no hablo de días, sino de horas cuando digo que necesitamos tomar estas medidas urgentes”.

“Si ellos -parlamentarios de Chile Vamos- quieren insistir y el proyecto debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional, estamos seguros que no violará la Constitución y será ratificado. En el 2012 ya se hizo una ley de indulto y en todas las leyes de indultos siempre se ha establecido un tratamiento distinto para los delitos más graves”, concluyó el subsecretario de Justicia.