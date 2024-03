Larraín descarta influencia de Luis Hermosilla en nombramiento de jueces: “No recibí ninguna solicitud”

28 de Marzo de 2024

En 2021, Luis Hermosilla realizó gestiones para que Carola Brengi y Paula Merino no asumieran en la Corte de Apelaciones de Santiago, sin éxito.

Compartir

Hernán Larraín, ex ministro de Justicia de Sebastián Piñera, descartó que el abogado Luis Hermosilla haya influido en el nombramiento de jueces y otros miembros del Poder Judicial, como dejaron ver los audios donde aparece el jurista.

Esto, luego que Ciper diera a conocer las conversaciones del ministro Jean Pierre Matus, de la Corte Suprema, y su par de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, con el abogado.

Frente a los últimos acontecimientos, Larraín dio a conocer una declaración pública donde rechazó cualquier tipo de injerencia de Luis Hermosilla.

“En cuanto a la influencia que dicho abogado pudiera haber ejercido en los nombramientos efectuados en la segunda Administración del Ppesidente Piñera, donde me desempeñé como ministro de Justicia y Derechos Humanos durante los cuatro años de su Gobierno, puedo señalar que no tengo antecedentes que aportar, que no sea señalar la práctica histórica por la que terceros hacen llegar sugerencias por distintos medios durante el proceso correspondiente”, argumentó.

Hernán Larraín recalcó que “personalmente, no recibí nunca una solicitud de dicho profesional y mantuve mi compromiso de actuar en forma independiente y ajena a toda injerencia externa, contando siempre con el respaldo presidencial, para que nuestras decisiones en esta materia, basadas en criterios objetivos, fueran autónomas”, puntualizó.

En 2021, Luis Hermosilla realizó gestiones para que Carola Brengi y Paula Merino no asumieran en la Corte de Apelaciones de Santiago, sin éxito, lo que hizo que desde el Ministerio de Justicia expresaran su molestia a Sebastián Piñera por el accionar del abogado.