En pleno toque de queda: sujetos estaban acampando y bebiendo alcohol en playa de Antofagasta

Una insólita situación se registró en Antofagasta durante la madrugada de este lunes, luego de que dos mujeres y un hombre fueran sorprendidos acampando y bebiendo alcohol en la playa Trocadero, en medio del toque de queda.

La situación se descubrió en el contexto de una fiscalización realizada por la gobernadora de Antofagasta, Katherine López, junto a funcionarios de Carabineros, PDI y la Armada.

“Estamos entre todos trabajando para sacar esto adelante y lograr controlar el contagio por coronavirus, pero hay personas que en verdad no nos están apoyando, no están siendo solidarias y no están tomando las recomendaciones, instrucciones que nuestro Gobierno está dando para proteger la salud de todos nosotros”, señaló López.

En ese contexto, la autoridad contó que se realizó un control en los almacenes que se encontraban atendiendo a público.

“Verificamos bastantes irregularidades y faltas que vienen a perjudicar a toda la población. Hemos hecho un llamado a proteger a los más vulnerables, como adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y enfermos crónicos, y estos almacenes, donde encontramos que estaban abiertos a medianoche donde hay gente que acude hasta con niños menores de edad a comprar, no puede suceder”, detalló López.

Mientras que desde la Armada, el capitán de Puerto de Antofagasta, Julián Aguirre, señaló que “con las patrullas, partimos el recorrido por el borde costero, más que nada por sectores donde se encuentra mucha gente en situación de calle con algunas carpas”.

“Lo que más llama la atención fue un procedimiento que dejó como resultado tres detenidos mayores de edad en el sector de Trocadero, un hombre y dos mujeres, bebiendo alcohol los cuales fueron entregados a Carabineros de acuerdo a las instrucciones que corresponden para el toque de queda”, detalló.