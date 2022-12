25 de Diciembre de 2022

El no tomarse vacaciones deja efectos negativos tanto para los trabajadores como para la empresa. Tomar vacaciones va más allá que hacer uso de un beneficio corporativo, estas son vitales para la salud del colaborador y también para su crecimiento como profesional.

Por Federico Gelblung

La llegada de diciembre para muchos es sinónimo de vacaciones y descanso. Sin embargo, para otros trabajadores y organizaciones es sinónimo de caos y discusiones. Es común en esta época entrar en el dilema de si tomarnos o no nuestras ansiadas vacaciones, las cuales esperamos cada año. Un reciente estudio llamado “Vacaciones de los Trabajadores 2023”, realizado por la Mutual de Seguridad, reveló que el 52% de las personas no tiene decidido o simplemente no se tomarán vacaciones en 2023 por otro lado arrojó que el 49% de los trabajadores ha pasado más de un año desde la última vez que se tomó vacaciones y el 21% incluso no ha vacacionado desde hace dos años o más.

Muchos líderes subestiman el poder que tienen las vacaciones en los índices de satisfacción personal, especialmente en las nuevas generaciones. Por este motivo, se deben definir en forma clara y precisa las normas generales que regulan la adjudicación de los días de vacaciones; pero, a la vez, deben ser flexibles, para poder adaptarse a las necesidades específicas de los empleados, buscando siempre el equilibrio entre lo personal y lo laboral.

El no tomarse vacaciones deja efectos negativos tanto para los trabajadores como para la empresa. Tomar vacaciones va más allá que hacer uso de un beneficio corporativo, estas son vitales para la salud del colaborador y también para su crecimiento como profesional. Así lo demostró el estudio de mutual, donde el 48% de los encuestados manifestó haber experimentado problemas de salud mental de carácter más severo y el 83% en los últimos meses ha tenido algún tipo de problema relacionado con el agotamiento o la salud mental.

El descanso planificado impactará de manera positiva en la salud y bienestar mental, emocional y físico. Un trabajador descansado y relajado tendrá una mejor actitud para sus funciones y mayor productividad para resolver problemas que se le presenten. Las empresas tienen un desafío vital que es tener una mirada más abierta y planificar eficientemente el tiempo de sus colaboradores.

Federico Gelblung – Customer Success Team, VISMA Latam