Teletón marca la oportunidad de rehabilitarme y conocer lo que hoy en día es mi pasión y trabajo: el tenis

Sofía Fuentes Orellana es seleccionada nacional de tenis en silla de ruedas y ex paciente Teletón

Mi nombre es Sofía Fernanda Fuentes Orellana. Tengo 29 años y actualmente soy seleccionada nacional de tenis en silla de ruedas.

En noviembre de 2014 sufrí un accidente en moto. Perdí una de mis piernas, estuve en coma un tiempo y sin visión. Y durante el 2015 empecé mi rehabilitación en el instituto Teletón de Talca, donde en mi proceso de rehabilitación conocí a Cristián Cherif, quien fue mi entrenador (hasta 2017) y me mostró el deporte adaptado.

Empecé primero en tenis de mesa, en el cual se me dio la oportunidad de ir a un para nacional. Allí, y con mi compañera, logramos medalla de oro por la región. Después, empecé a ir a mis primeras clases de tenis con Cristián, las cuales me gustaron mucho. Pasó el tiempo y pude ir a mi primer nacional de tenis en silla, saliendo bicampeona en dobles. Con el tiempo seguí yendo a otras competencias; empecé a salir campeona y así se me fueron abriendo puertas, hasta que empecé a competir internacionalmente. Con esto se me dio también la posibilidad de poder ir a entrenar a Santiago con la selección de tenis en silla (y poder ser seleccionada nacional, como lo soy hoy en día).

Viví dos años en Antofagasta, donde entrené con Jorge Morales, quien fue mi entrenador hasta 2020. Con esto pude ir a los Juegos Para Panamericanos de Lima 2019. También, y tras esto, pude ir a mi primer clasificatorio, pero debido a la falta de apoyo, regresé a Talca a fines de 2019 donde me dediqué a mi trabajo durante dos años, ya que soy emprendedora.

Intenté volver al deporte en 2021, y en octubre del 2022 conocí a Francisco Barros, quien es actualmente mi entrenador. En noviembre de ese año fui a mi primer torneo después de haber estado más de dos años sin entrenar; salí campeona en singles y dobles. Después, y a las semanas siguientes, se me dio la posibilidad de participar en un torneo interno para poder ir al clasificatorio del presente año. Gané mis partidos y viajamos a México al clasificatorio por equipo, donde clasificamos al mundial en Portugal para mayo de 2023.

Teletón marca un gran rol en mi vida, por entregarme la oportunidad de poder rehabilitarme y conocer lo que hoy en día es mi pasión y trabajo: el tenis. Apoyó durante años mi carrera, y permitió que se me abrieran puertas para poder desarrollarme aún más ante la sociedad y crecer como persona.