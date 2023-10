No más costos extras para las pymes

10 de Octubre de 2023

Liderar un proyecto de manera efectiva implica una combinación de habilidades interpersonales, de gestión y una comprensión sólida del objetivo y las tareas del proyecto. Aquí tienes algunos consejos.

Por Aurora Sepúlveda

Aurora Sepúlveda es experta en Negocios y Finanzas y CEO de @LaContadora.cl

Sabemos que en Chile hay muchas situaciones económicas, financieras y sociales por regularizar, pero este año no se han tomado decisiones correctas tras todas las medidas arbitrarias que se han ejecutado, para mejores pensiones, sueldos y más. Sin duda, no estoy en contra de esto, pero se debe evaluar el impacto comercial para los consumidores y pymes, que ya no damos más.

Por ejemplo, no vale de nada subir el sueldo mínimo si no se piensa en que todo sigue aumentando.

Este año, hemos tenido:

IVA empresa de servicios (que, por cierto, tengo asesorías confidenciales y un curso de sociedad de profesionales para evitar al máximo hacer más recargos a los clientes).

Aumento del sueldo mínimo, que si pagas una pyme de bonos por producción u otro item, no califica para el ítem de subsidios que sigue activo en el SII.

Crisis económica de arrastre y aún nos queda al menos más de un año para que todo se comience a ajustar.

Dólar sigue con variaciones, por lo cual no vemos regulación.

País que no crece económicamente y al aumentar costos e impuestos, vemos cómo muchas pymes están conformando empresas en el extranjero y declarando lo justo y necesario en impuestos.

Impunidad y sensación de para qué pagar impuestos si grandes líderes del país estafan al Estado y no hay pena real ni efectiva para dar seguridad a la ciudadanía de la importancia de pagar impuesto y que los fondos se utilizan de manera correcta.

Posible aumento 6% en imposiciones para que los trabajadores gestionen una mejor jubilación.

Existen muchos emprendimientos que hoy están prefiriendo cerrar, dejando deudas no tan solo a sus proveedores, si no que dejando deudas importantes tributariamente, de las cuales esperan acogerse a la Ley de Prescripción.

Aquí tienes algunos consejos para liderar un proyecto de manera correcta:

Establece metas claras y objetivos: define claramente los objetivos del proyecto, los resultados esperados y los indicadores clave de rendimiento (KPIs) para evaluar el progreso.

define claramente los objetivos del proyecto, los resultados esperados y los indicadores clave de rendimiento (KPIs) para evaluar el progreso. Comunica de manera efectiva: establece una comunicación abierta y transparente con todos los miembros del equipo. Asegúrate de que todos comprendan su rol y responsabilidades.

establece una comunicación abierta y transparente con todos los miembros del equipo. Asegúrate de que todos comprendan su rol y responsabilidades. Asigna roles y responsabilidades: define claramente quién es responsable de qué tarea o área del proyecto. Esto evita confusiones y duplicación de esfuerzos.

define claramente quién es responsable de qué tarea o área del proyecto. Esto evita confusiones y duplicación de esfuerzos. Fomenta la colaboración y el trabajo en equipo: crea un ambiente en el que los miembros del equipo se sientan cómodos compartiendo ideas y colaborando para resolver problemas.

crea un ambiente en el que los miembros del equipo se sientan cómodos compartiendo ideas y colaborando para resolver problemas. Establece un plan de proyecto detallado: desarrolla un plan que incluya tareas, plazos, hitos y dependencias. Utiliza herramientas de gestión de proyectos si es necesario.

desarrolla un plan que incluya tareas, plazos, hitos y dependencias. Utiliza herramientas de gestión de proyectos si es necesario. Supervisa el progreso y ajusta el rumbo si es necesario: mantén un seguimiento constante del avance del proyecto. Si surgen problemas o desviaciones, toma medidas correctivas de inmediato.

mantén un seguimiento constante del avance del proyecto. Si surgen problemas o desviaciones, toma medidas correctivas de inmediato. Sé flexible y adapta tu enfoque: reconoce que los proyectos pueden cambiar y evolucionar. Está dispuesto a ajustar tu enfoque según las necesidades cambiantes del proyecto.

reconoce que los proyectos pueden cambiar y evolucionar. Está dispuesto a ajustar tu enfoque según las necesidades cambiantes del proyecto. Gestiona los recursos de manera eficiente: asegúrate de que los recursos, como el tiempo, el presupuesto y el personal se utilicen de manera eficiente para lograr los objetivos del proyecto.

asegúrate de que los recursos, como el tiempo, el presupuesto y el personal se utilicen de manera eficiente para lograr los objetivos del proyecto. Motiva y apoya a tu equipo: reconoce y celebra los logros del equipo. Brinda apoyo cuando se enfrenten desafíos y fomenta un ambiente de trabajo positivo.

reconoce y celebra los logros del equipo. Brinda apoyo cuando se enfrenten desafíos y fomenta un ambiente de trabajo positivo. Aprende de los errores: si el proyecto enfrenta dificultades o no cumple con las expectativas, analiza lo sucedido y extrae lecciones que puedan aplicarse en proyectos futuros.

si el proyecto enfrenta dificultades o no cumple con las expectativas, analiza lo sucedido y extrae lecciones que puedan aplicarse en proyectos futuros. Sé un líder ejemplar: demuestra integridad, responsabilidad y profesionalismo en todo momento. Sé un modelo a seguir para tu equipo.

demuestra integridad, responsabilidad y profesionalismo en todo momento. Sé un modelo a seguir para tu equipo. Solicita y da retroalimentación: fomenta una cultura de retroalimentación constructiva. Escucha las opiniones de tu equipo y brinda comentarios que ayuden a mejorar el desempeño.

Recuerda que liderar un proyecto no se trata solo de dar órdenes, sino de guiar y apoyar a tu equipo para lograr el éxito del proyecto de manera conjunta.

Lo importante es que veas negocios en donde evalúes todo lo que involucra y siempre acciones a esas oportunidades que se van dando cuando estamos con verdaderas crisis.