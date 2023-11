17 de Noviembre de 2023

En definitiva, votaré a favor, no porque quiera causarle un daño político al gobierno que aboga por el rechazo, sino simplemente porque considero que la propuesta constitucional, que leí, revisé y contrasté, presenta numerosas ventajas objetivas, que me permití analizar en columnas sucesivas.

Por Christian Aste

Christian Aste es abogado

• No, porque me molesten los indultos otorgados a los delincuentes, las pensiones de gracia concedidas al lumpen, y el veto a la ley contra las usurpaciones.

• No, porque me repugne que no se defienda a la policía en el uso legítimo de la fuerza, y que se argumente sin escozor alguno en el parlamento que existen delitos no violentos.

• No, porque me desagrade el desfalco a la caja fiscal, mediante las triangulaciones con fundaciones y entidades conformadas por amigos de los que las autorizaron, no contralaron y consintieron.

• No, porque me incomode el aumento excesivo del aparato público, porque me suena a despilfarro.

• No, porque me ofenda y violente sobremanera que se use el nombre de Chile, para defender internacionalmente y con aspavientos las acciones terroristas en Gaza, sin ponerse del lado de las víctimas, y sin reivindicar el derecho de éstos a defenderse.

• No, porque me perturbe la pasividad y el buenismo con que se aborda la delincuencia narco terrorista y la inmigración ilegal.

• No, porque me hagan sonrojar los argumentos que se entregan para justificar las cifras económicas en inflación, desempleo, desvalorización creciente del peso, e incremento sostenido de las tasas de interés.

• No, porque me ponga nervioso la poca importancia que se le asigna al crecimiento en las políticas de este gobierno,

• No, porque me parezca increíble que pese a toda la evidencia, todavía existan personas que defiendan el comunismo o los socialismos reales, que solo han multiplicado los pobres,

• Tampoco porque, entre otras decenas de razones, me resulte sorprendente que se insista en ahuyentar a los capitales, en vez de atraerlos como lo hacen países como Estonia e Irlanda, que utilizando un sistema tributario simple y orientado a la formalización y el emprendimiento, han crecido mientras nuestro país decrece, o en el mejor de los casos, no crece.

Entre ellas, quiero especialmente destacar por su relevancia que tiene o debe tener para los ciudadanos, subrayo, que trabajamos, y que pagamos impuestos, el que el Estado nos garantice una protección efectiva contra los delincuentes, cuestión que hoy no ocurre. Desde ya, la Constitución que se propondrá junto con obligar al Estado expulsar a los extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, o que hayan cometido delito, y declarar inconstitucionales los partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella, no solo reitera que el Estado tiene el monopolio indelegable del uso de la fuerza, sino que además expresa que el uso racional de la fuerza exime de responsabilidad penal, cuando se aplica para proteger a las personas y sus bienes. Debe remarcarse también, que se establece que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deben colaborar con las municipalidades cuando estas desarrollen, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones de prevención, apoyo y colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana a nivel comunal, y que si se aprueba el texto propuesto, deberá crearse el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que tendrá entre sus objetivos el brindar apoyo integral (de carácter psicológico y social), a quienes sean víctimas de delitos.

Considero finalmente de rigor precisar que para recuperar la confianza, que es la base de cualquier ecosistema social y económico, requerimos sacudirnos de los gustitos ideológicos, y avanzar cualitativamente en seguridad, y dejar atrás por fin la retroexcavadora de Quintana, y la frase cumplida del secretario de RD, Sebastian Depolo, en orden a que le meterían “inestabilidad al país” porque harían “transformaciones importantes” (Quizás se refería a las platas pasadas sin control a las fundaciones de RD).