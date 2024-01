Lectura alternativa al informe que cuantificó la evasión

12 de Enero de 2024

La pregunta que surge y que parece obvia es si lo anterior es así, ¿por qué en vez de desgastarnos con cambios que sabemos no le harán bien a la economía nos hacemos eco de lo que ellos hicieron y que está demostrado empíricamente dio resultado?

Por Christian Aste

Christian Aste es abogado

Sin perjuicio de los peros conceptuales explicados en la columna anterior, y no obstante las debilidades que presenta el método TOP-DOWN (descendente) que se utilizó para determinar la evasión en renta, y que el mismo informe por lo demás reconoce, creo útil poner el foco ya no en las discrepancias, que han sido expresadas en diversos medios, sino que en los puntos sobre los cuales entiendo que existe o debe existir consenso, porque se respaldan con datos que son objetivos y por lo tanto indubitados: 1.- Que no es fácil elaborar un informe destinado a cuantificar la evasión. Menos difundirlo y quedar expuesto a que sea cuestionado, y objetado. Representa un avance que hay que reconocer y remarcar, el que Hacienda haya encargado este informe, y que lo haya difundido. Insisto, pocos países lo hacen; 2.- Que el método que se usó, y que se utiliza globalmente y con éxito en IVA, presenta problemas en renta, tanto porque en nuestro sistema coexiste un sistema integrado con otro que lo es solo parcialmente, como porque la utilidad financiera dista y harto de la tributaria. Tanto así, que una empresa puede tener EBITDA positivo y pérdida tributaria; 3.- Que pese a esos problemas que el mismo informe releva y reconoce, se indica que en renta por cada 100 pesos que deben recaudarse, se recaudan solo 48,6.

Según lo anterior, en Chile mientras la evasión en IVA representa un 18,4% que equivale a un 1,8% del PIB, en la Renta ésta asciende a un 51.4%, y su recaudación en vez de lograr un 9,1% del PIB solo alcanza un 4.4% del PIB.

Como contraste, en el informe se exhibe la situación de otros varios países, entre los que destaca Australia, país que junto con medir su evasión en renta, según el método ascendente (BOTTOM UP) y que determinó su evasión en ese impuesto en un 5,6%, estableció en 2018, que el incumplimiento del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST, equivalente al IVA en otros países) fue de aproximadamente un 11.5%

O sea, y dicho de otra forma, según este estudio, si Chile que hoy recauda, y con toda la evasión que dice el informe un 58% más que los países OCDE (4,9% v/s 3,1% del PIB, según Tax Policy Reviews de la OCDE), puede recaudar en ese impuesto el doble de ellos, si disminuyera la evasión a la mitad.

Ese dato, que se extrae del mismo informe, permite argumentar que si el Estado se concentrara en fiscalizar y perseguir a los informales, a quienes operan con documentación falsa, y todos los que lucran con los crímenes de narcotráfico, robos (madera, cobre, y otros), apuestas ilegales, y demás delitos, la recaudación en IVA y en Renta, aumentaría exponencialmente.

Otra conclusión, no menor y que también se deriva de este mismo informe, es que la misma información que éste entrega, permite establecer que los países que mejor lo han hecho para controlar la evasión, son Estonia, y Lituania, países que pasaron de un incumplimiento en IVA de un 10,6% y un 31,6% a un 1,8% y un 3,6% respectivamente.

