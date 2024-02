Cosena, seguridad y el PC

5 de Febrero de 2024

Ya nunca viviremos en paz, como aquellos países desarrollados donde el crimen ni siquiera tiene mucho sentido; para eso estamos demasiado atrasados económica y culturalmente y faltan décadas si no siglos para remediarlo.

Por Tomás Szasz

Finalmente Boric tuvo que ceder a la presión no de la oposición sino del país entero: llamar una convocatoria al COSENA. Veremos qué sigue; pero por lo menos se escucharán muchas opiniones y propuestas que no pueden caer en saco roto.

Los comunistas y los foros donde mandan inmediatamente se opusieron. Según la CUT hay “otras instancias de diálogo más efectivas” ¡¿Qué diálogo se puede hacer con las organizaciones de droga, como el Tren de Aragua, Los Pulpos, los de Sinaloa, Espartanos o Valencianos?! Según el INDH: “Es muy riesgoso, los militares…usan armamento de guerra”. ¿Acaso los delincuentes usan armamento de paz o metralletas de fogueo?

Como se dice popularmente: ¡déjense de joder con estas idioteces! ¿Acaso proponen llamar a una reunión con estas bandas en La Moneda en lugar del COSENA para convencerlas que por favor no pequen, o pequen menos, o que hagan el favor de retirarse de Chile? “Convocar al COSENA es… receta de la derecha”, “instancia heredada de la dictadura” argumentan; ¿y la izquierda extrema convocaría a quién?

¿Qué “receta” tiene? Ninguna, pues seguir con semejante deterioro de la seguridad acerca a Chile cada vez más al soñado paraíso tipo Cuba, Venezuela o Nicaragua. Hasta se escucha decir que la llamada de COSENA “fragiliza la democracia” – mira quien habla…. Siguen llamando a la Constitución “dictatorial” porque se ha hecho en 1980 a pesar de que del texto original no queda absolutamente nada opresivo gracias a la reforma de Lagos y muchas otras posteriores.

Hablan de Carta Magna de Pinochet que hace solo un mes fue defendida a muerte por el Gobierno (incluyendo a varios ministros comunistas) y su continuidad celebrada con besos, abrazos y aplausos. Nada que hacer: el PC siempre muestra su verdadera facha: cada cinco minutos, en cada intervención, comunicado o entrevista de alguna/o de sus miembros. Sustituir la democracia por su régimen dictatorial, este es el propósito.

Pero oh sorpresa! El Presidente, con buen olfato político, convenció la cúpula de sus socios a ponerse a su lado; y 24 horas después de sus voceros hayan pronunciado todos esos discursos condenatorios, el PC se alinea con la llamada de Boric… Pensándolo bien, habrán decidido que estar dentro de la cosa hace más fácil manejarla, atenuarla y desviarla que atacarla desde afuera; que la opinión pública que fervorosamente aplaude la convocatoria se pondrá contra el PC si siguen con el bombardeo comunicacional.

No creo en las coincidencias. Ni bien se publicó el apoyo en cuestión, se produjeron 7 (¡Siete!) incendios forestales simultáneos cuyas consecuencias serán sin duda tragedia nacional de consecuencias incalculables. Ciudades enteras quemadas, decenas de muertos, miles de hectáreas incineradas, movilización de bomberos, socorristas y Conaf. ¿Excusa tanto para distraer la atención pública como sacar al Ejército pero desviando sus tareas de apoyar Carabineros y PDI contra el narco? Parece demasiado organizado para que creer que lo hicieron unos criminales o un movimiento pirómano. Demasiado parecido a los coordinados ataques a estaciones de Metro en 2019. ¿No les parece?

Queda verse cómo, cuándo y si cambiará la situación actual, que no da para más; qué y cuánto se decidirá y se llevará a efecto después de la convocatoria. Una cosa es clara: solo una política de tolerancia cero sería efectiva. Las policías, apoyadas decididamente por militares en sus tareas deben realizar ataques masivos sorpresa a los territorios donde saben que está la mafia, el narco, las pandillas criminales. Ataques simultáneos a distintos sectores de la misma organización criminal sería lo más efectivo. Una vez capturados sus miembros y incautadas sus pertenencias se deberá instalar vigilancia por un tiempo prudente, para impedir que las/los que no han sido detenidos, renueven sus actividades.

