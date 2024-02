5 de Febrero de 2024

El error de Crispi

¿Por qué entonces Crispi adujo a un rumor y no a una información recibida? Porque un rumor no debe ser necesariamente informado, al menos sin verificación. Con eso se protege a sí mismo, y justifica el no haber informado al presidente.

Por Patricio Gajardo

