El retorno de Giorgio Jackson a la escena política tras triunfo judicial: defiende actuar de RD y respalda gestión de embajador Velasco

24 de Junio de 2024

Desde España, el ex ministro de Desarrollo Social y Segpres aseguró que Revolución Democrática actuó con "dureza" tras el destape del caso Convenios. Además, planteó que la oposición buscó generar un "conflicto" tras el reciente traspié del embajador de Chile en España.

El pasado miércoles, el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), y el senador Fidel Espinoza (PS), llegaron a un acuerdo judicial. Esto, en el marco de la causa por injurias y calumnias que inició el otrora diputado en contra del parlamentario por Los Lagos.

En conversación con Tele13 Radio, Jackson destacó el avenimiento y señaló que “es un nuevo paso adelante. Se suma a los 23 parlamentarios de la bancada UDI que me imputaron delitos en una carta abierta al Presidente, que fueron sancionados por sus pares en la Comisión de Ética. Y también con el rechazo de la solicitud de sobreseimiento del empresario Jorge Errázuriz, con el que también me querellé, y que tenemos agendada una audiencia en agosto”.

“En ese sentido, yo valoro el rol del ministro Gómez en la Corte de Apelaciones de Valparaíso porque jugó un rol gravitante junto a los abogados para llegar a un entendimiento”, agregó el ex parlamentario.

El fundador de RD explicó que “cuando inicié acciones legales, lo único que quería era que se reconociera que había un daño absolutamente injustificado a mi honra con imputaciones falsas de delito y nada más. Nunca he tenido un problema con la crítica política, pero no todo vale y por eso cuando se imputan delitos dije que hay un límite”.

“El senador Espinoza reconoce el error, lamenta el daño a mi honra y elimina el tuit. A un año del revuelo de la carta enviada por los parlamentarios UDI, nadie ha aportado ni media prueba que me asocie a un involucramiento en las causas que están siendo investigadas. Yo estoy muy tranquilo con los procesos que vienen”, sostuvo Giorgio Jackson.

Giorgio Jackson y el impacto del caso Convenios en el Frente Amplio

En su retorno a la escena política, desde Barcelona —donde reside desde inicios de año—, el ex titular de la Segpres se refirió también al caso Convenios, que golpeó la línea de flotación del Frente Amplio (FA). A su juicio, “no hay mecanismos perfectos de los partidos para contingencias como estas. De algo que no se puede acusar a Revolución Democrática es que no se actuó con dureza y firmeza en el mismo mes, a semanas de que se haya dado a conocer esto y, por lo tanto, ahí hubo un aprendizaje interno”.

Jackson detalló que “de los cerca de 90 mil millones de pesos investigados, más del 85% fueron entregados por Gobiernos Regionales y ejecutados por más de 60 fundaciones. La región con más fondos involucrados es La Araucanía, cuyo gobernador es de oposición, pero no se ven a esos dirigentes hablando con tanto énfasis”.

“Yo espero que todos los partidos actúen con la misma dureza. Yo no vi con la misma dureza con la que se actuó conmigo a José Antonio Kast respecto a Mauricio Ojeda, me encantaría verlo”, aseguró.

El espaldarazo al embajador Javier Velasco

Respecto a la reciente polémica que involucró al embajador de Chile en España, Javier Velasco (CS) —blanco de críticas por parte de la oposición—, Jackson apuntó que “creo que eso ya ha quedado claro que el último hito no tenía tanto que ver con una real controversia, más allá de lo que zanjó la Cancillería, sino más bien, como lo decía el diputado Jorge Alessandri, con el historial hacia atrás”.

Ante los cuestionamientos por la cercanía entre Velasco y el presidente Gabriel Boric, Giorgio Jackson expresó que “se decía que yo era la traba para la reforma de pensiones y que si renunciaba, probablemente eso podría tener un camino a la luz. Ha pasado casi un año y todavía la vemos igual de trabada. Entonces, a veces, la presión está generada para tener un conflicto más que el hecho de que vaya a tener una real consecuencia la renuncia de alguien”.

“Desde mi punto de vista, dado que hay explicaciones que se dieron a Cancillería, que ésta valoró, y que el canciller Van Klaveren tomó la decisión de que Velasco debía seguir en el cargo, y esa es la decisión que hay que respetar. Y, por otro lado, el antecedente es que la oposición no necesariamente establece esta crítica por una razón específica, sino porque el conflicto les ayuda a creer en ellos. Porque la opinión pública no es muy favorable en ese sentido, porque tienen mayor rechazo que el propio Gobierno. Lo que vemos es que no necesariamente esas peticiones de renuncia son por algo concreto, sino más bien para tratar de armar un ruido al interior de las filas oficialistas”, cerró.